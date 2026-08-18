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राखी पर घर जाने वालों के लिए राहत, कोटा से मथुरा-जबलपुर-दिल्ली तक के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Raksha Bandhan Special Trains: रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. ये ट्रेनें मथुरा, जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के लिए चलेंगी. अलग-अलग तारीखों पर चलने वाली इन ट्रेनों से त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 18, 2026, 10:47 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 10:47 AM IST
राखी पर घर जाने वालों के लिए राहत, कोटा से मथुरा-जबलपुर-दिल्ली तक के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
Image Credit: Raksha Bandhan Special Trains

Rakhi Special Train: रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है. ये ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर कोटा से मथुरा, जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी. राखी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए सफर करते हैं. ऐसे में नियमित ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा.


सोगरिया-मथुरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

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कोटा मंडल की ओर से सोगरिया और मथुरा के बीच अनारक्षित सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. सोगरिया-मथुरा-सोगरिया ट्रेन 24 अगस्त से 30 अगस्त तक दोनों दिशाओं में चलेगी. इस दौरान ट्रेन सात-सात फेरे लगाएगी. इस ट्रेन में अनारक्षित यात्रा की सुविधा होगी. ऐसे यात्रियों के लिए यह ट्रेन खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, जो रक्षाबंधन के आसपास मथुरा की ओर यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं.


सोगरिया-जबलपुर स्पेशल के चार फेरे
दूसरी स्पेशल ट्रेन सोगरिया और जबलपुर के बीच चलेगी. सोगरिया-जबलपुर-सोगरिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन सोगरिया से 21, 23, 25 और 27 अगस्त को रवाना होगी. वहीं, जबलपुर से वापसी की यात्रा 22, 24, 26 और 28 अगस्त को होगी. यानी इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को त्योहार के आसपास दोनों दिशाओं में सफर के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.


कोटा-निजामुद्दीन के बीच भी स्पेशल ट्रेन

तीसरी स्पेशल ट्रेन कोटा और हजरत निजामुद्दीन के बीच संचालित की जाएगी. कोटा-हजरत निजामुद्दीन-कोटा स्पेशल ट्रेन 22, 24 और 26 अगस्त को कोटा से रवाना होगी. इसकी वापसी 23, 25 और 27 अगस्त को हजरत निजामुद्दीन से होगी. दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन त्योहार के दौरान अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध कराएगी.


यात्रा से पहले समय जरूर जांचें
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन के संचालन और समय की जानकारी जरूर जांच लें. इसके लिए यात्री NTES या रेलवे की अधिकृत सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. त्योहार के दौरान ट्रेनों में भीड़ और यात्रा की मांग सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा रह सकती है. ऐसे में यात्रियों के लिए पहले से ट्रेन की तारीख, समय और उपलब्धता की जानकारी लेना बेहतर रहेगा. कोटा मंडल से चलाई जा रही इन तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों से रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को सफर के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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