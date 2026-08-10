/पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

Annapurna Rasoi News: शहर के बस स्टैंड पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई को लेकर विवाद सामने आया है. यहां भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूलने के आरोप लगाए गए हैं. खाना खाने पहुंचे लोगों ने रसोई में परोसे जा रहे भोजन को लेकर नाराजगी जताई और मौके पर हंगामा किया. शिकायत सामने आने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी रसोई का जायजा लिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई. लोगों का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई का उद्देश्य जरूरतमंदों को कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराना है, वहीं उन्हें खाने की गुणवत्ता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों के मुताबिक थाली में परोसी गई दाल काफी पतली थी, जबकि सब्जी और आटे में बरसाती कीड़े मिलने का आरोप लगाया गया है.



8 रुपये की जगह 10 रुपये लेने का आरोप

मामले में सबसे बड़ा सवाल भोजन की तय कीमत को लेकर भी उठाया गया है. शिकायत करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से निर्धारित 8 रुपये की जगह 10 रुपये प्रति थाली वसूले जा रहे हैं. लोगों के मुताबिक पांच रोटी के बाद अगर कोई अतिरिक्त रोटी मांगता है तो उसके लिए भी अलग से पैसे मांगे जाते हैं. ऐसे में रसोई की व्यवस्था और वहां तय नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित रसोई संचालक या प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है. ऐसे में शिकायतों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

खाने में कीड़े मिलने की शिकायत

रसोई में खाना खाने पहुंचे लोगों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें कीं. उनका कहना है कि सब्जी और आटे में बरसाती कीड़े दिखाई दिए. इसके अलावा दाल भी सामान्य गुणवत्ता की नहीं होने का आरोप लगाया गया. जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही भोजन व्यवस्था में इस तरह की शिकायत सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई. लोगों का कहना है कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना का फायदा तभी है, जब खाना साफ-सुथरा और खाने लायक हो.

मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता

मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बाबेल और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय गौतम मौके पर पहुंचे. दोनों नेताओं ने अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी ली. नेताओं ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उनका कहना है कि अगर आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

'गरीबों के निवाले के साथ खिलवाड़ गंभीर मामला'

जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय गौतम ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित रसोई में भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि गरीबों के निवाले पर डाका और घटिया खाना परोसना गंभीर लापरवाही है. उनका कहना है कि प्रशासन को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं तो जिम्मेदार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. गौतम ने रसोई संचालक का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी उठाई है. हालांकि लाइसेंस रद्द करने या किसी अन्य कार्रवाई पर अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक जांच और नियमों के आधार पर ही होगा.



जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई को लेकर सामने आई शिकायतों ने भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित दरों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ लोगों ने खाने में कीड़े मिलने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ तय दर से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत भी की गई है. अब इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच होती है या नहीं, और जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी. फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि रसोई में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और निर्धारित कीमत से अधिक राशि लेने की शिकायत की भी पड़ताल की जाए. अन्नपूर्णा रसोई जैसी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता है. ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और तय कीमत का पालन इस व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है. रामगंजमंडी में सामने आई शिकायतों के बाद अब प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई और आधिकारिक जांच का इंतजार है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!