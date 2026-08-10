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पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

Ramganj Mandi News: कोटा जिले के रामगंजमंडी में बस स्टैंड स्थित अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और तय दर से ज्यादा वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया. खाना खाने पहुंचे लोगों ने दाल के पतले होने और आटे-सब्जी में कीड़े मिलने का आरोप लगाया. साथ ही 8 रुपये की जगह 10 रुपये लिए जाने की शिकायत की गई. कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 10, 2026, 06:24 AM IST | Updated:Aug 10, 2026, 06:24 AM IST
पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप
Image Credit: Ramganj Mandi News

Annapurna Rasoi News: शहर के बस स्टैंड पर संचालित अन्नपूर्णा रसोई को लेकर विवाद सामने आया है. यहां भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूलने के आरोप लगाए गए हैं. खाना खाने पहुंचे लोगों ने रसोई में परोसे जा रहे भोजन को लेकर नाराजगी जताई और मौके पर हंगामा किया. शिकायत सामने आने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी रसोई का जायजा लिया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई. लोगों का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई का उद्देश्य जरूरतमंदों को कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराना है, वहीं उन्हें खाने की गुणवत्ता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शिकायतों के मुताबिक थाली में परोसी गई दाल काफी पतली थी, जबकि सब्जी और आटे में बरसाती कीड़े मिलने का आरोप लगाया गया है.


8 रुपये की जगह 10 रुपये लेने का आरोप
मामले में सबसे बड़ा सवाल भोजन की तय कीमत को लेकर भी उठाया गया है. शिकायत करने वाले लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से निर्धारित 8 रुपये की जगह 10 रुपये प्रति थाली वसूले जा रहे हैं. लोगों के मुताबिक पांच रोटी के बाद अगर कोई अतिरिक्त रोटी मांगता है तो उसके लिए भी अलग से पैसे मांगे जाते हैं. ऐसे में रसोई की व्यवस्था और वहां तय नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित रसोई संचालक या प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है. ऐसे में शिकायतों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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खाने में कीड़े मिलने की शिकायत
रसोई में खाना खाने पहुंचे लोगों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें कीं. उनका कहना है कि सब्जी और आटे में बरसाती कीड़े दिखाई दिए. इसके अलावा दाल भी सामान्य गुणवत्ता की नहीं होने का आरोप लगाया गया. जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही भोजन व्यवस्था में इस तरह की शिकायत सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई. लोगों का कहना है कि कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना का फायदा तभी है, जब खाना साफ-सुथरा और खाने लायक हो.

मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता
मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बाबेल और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय गौतम मौके पर पहुंचे. दोनों नेताओं ने अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से उनकी शिकायतों के बारे में जानकारी ली. नेताओं ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. उनका कहना है कि अगर आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

'गरीबों के निवाले के साथ खिलवाड़ गंभीर मामला'
जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय गौतम ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित रसोई में भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि गरीबों के निवाले पर डाका और घटिया खाना परोसना गंभीर लापरवाही है. उनका कहना है कि प्रशासन को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं तो जिम्मेदार संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. गौतम ने रसोई संचालक का लाइसेंस रद्द करने की मांग भी उठाई है. हालांकि लाइसेंस रद्द करने या किसी अन्य कार्रवाई पर अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासनिक जांच और नियमों के आधार पर ही होगा.


जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर
रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई को लेकर सामने आई शिकायतों ने भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित दरों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ लोगों ने खाने में कीड़े मिलने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ तय दर से ज्यादा पैसे लेने की शिकायत भी की गई है. अब इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर जांच होती है या नहीं, और जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी. फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि रसोई में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और निर्धारित कीमत से अधिक राशि लेने की शिकायत की भी पड़ताल की जाए. अन्नपूर्णा रसोई जैसी योजनाओं का सीधा लाभ जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलता है. ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और तय कीमत का पालन इस व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है. रामगंजमंडी में सामने आई शिकायतों के बाद अब प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई और आधिकारिक जांच का इंतजार है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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