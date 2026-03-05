Zee Rajasthan
कोटा में चलती बाइक पर मुसीबत का फंदा बनी महिला की साड़ी, पलटी गाड़ी, बच्चे समेत 5 घायल

Kota Accident News: कोटा जिले के रामगंजमंडी में नेशनल हाईवे-52 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. चलती बाइक पर बैठी महिला की साड़ी अचानक पिछले पहिये में उलझ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक गिर गई. हादसे में महिला, पुरुष और तीन बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही सुकेत टोल प्लाजा की एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया गया.
 

Published:Mar 05, 2026, 01:40 PM IST | Updated:Mar 05, 2026, 02:42 PM IST

कोटा में चलती बाइक पर मुसीबत का फंदा बनी महिला की साड़ी, पलटी गाड़ी, बच्चे समेत 5 घायल

Rajganj Mandi News: कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में नेशनल हाईवे-52 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और तीन बच्चों सहित कुल पांच लोग घायल हो गए. हादसा कलमण्डी के पास कॉलेज सर्विस रोड पर उस समय हुआ, जब एक ही बाइक पर सवार होकर परिवार झालावाड़ की ओर जा रहा था. घटना की सूचना मिलते ही सुकेत टोल प्लाजा की एम्बुलेंस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया.

मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर एक पुरुष, एक महिला और तीन बच्चे सवार होकर रामगंजमंडी से झालावाड़ की दिशा में जा रहे थे. रास्ते में चलते समय बाइक पर पीछे बैठी महिला की साड़ी अचानक बाइक के पिछले पहिए में उलझ गई. साड़ी के पहिए में फंसते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते बाइक सड़क पर गिर गई. बाइक के गिरते ही उस पर सवार सभी लोग सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए सूचना दी. सूचना मिलते ही सुकेत टोल प्लाजा की एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए अस्पताल के लिए रवाना किया. एम्बुलेंस कर्मियों की तत्परता के कारण घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी.

घायलों की पहचान जुल्मी निवासी 28 वर्षीय ललित भील ठाकुर, 26 वर्षीय माया, 6 वर्षीय गिर्राज, 5 वर्षीय लक्ष्य और 7 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है. सभी को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ अस्पताल भेजा गया. हादसे में सभी को चोटें आई हैं, हालांकि समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

हादसे के बाद बाइक के पिछले पहिए में फंसी साड़ी को भी सावधानीपूर्वक निकालकर बाइक को सड़क किनारे कर दिया गया, जिससे सर्विस रोड पर यातायात बाधित न हो और वाहन आसानी से गुजर सकें. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों और टोल प्लाजा की टीम ने मिलकर स्थिति को संभाला.

गौरतलब है कि यह घटना होली के दिन हुई, जब सड़कों पर आवाजाही भी अधिक रहती है. ऐसे समय में सुकेत टोल प्लाजा की एम्बुलेंस टीम की मुस्तैदी के कारण घायलों को तुरंत सहायता मिल सकी. समय पर इलाज मिलने से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा सका.

