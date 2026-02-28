जेके पवेलियन स्टेडियम में रणजी और IPL खिलाड़ियों का मुकाबला, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी रहेंगी मौजूद

Kota Premier League 2026: राजस्थान के कोटा जिले में जेके पवेलियन स्टेडियम में आयोजित कोटा प्रीमियर लीग में टी-20 प्रारूप के मुकाबले खेले जा रहे हैं. स्टेडियम में मैच देखने के लिए काफी संख्या में दर्शन मौजूद रहे. कोटा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि रविवार 1 मार्च को प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा.

GR एकेडमी जयपुर एवं कोटा DCA के मध्य फाइनल मैच होगा, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी. अवॉर्ड सेरेमनी एवं समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद होंगे. शनिवार को सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

प्रतियोगिता में रणजी एवं आईपीएल स्तर के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं. मनोज शर्मा ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर नयापुरा स्टेडियम को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है. लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम का विस्तार किया जाएगा, जिससे भविष्य में यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जा सकेंगे.



दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. कोटा जिले के चेचट इलाके में सालेड़ा कलां रेस्ट एरिया के पास शनिवार को एक कार हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि कार के पीछे के दोनों टायर अचानक फट गए, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई.

हादसे में दिल्ली निवासी प्रेमकुमार, बिहार निवासी अमन सिंह और उत्तराखंड निवासी मूर्ति कुमार घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें चेचट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

डॉक्टर रामप्रसाद बनासिया के अनुसार अमन सिंह के सिर, सीने और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य घायल भी चोटिल हुए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झालावाड़ रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि सभी लोग एलएनटी कंपनी में काम करते हैं और मध्यप्रदेश से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.