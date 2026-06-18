/रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन से निकला धुआं, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन

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Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में आज सुबह इंदौर-जोधपुर इंटरसिटी रणथंभौर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12465 में तकनीकी खराबी के कारण अचानक धुआं निकलने लगा. ट्रेन से धुंआ निकलते देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घटना सुबह करीब 9:20 बजे की है.
धुआं देखते ही कोच से नीचे उतरे यात्री
यात्रियों में अफरा-तफरी तब मच गई जब ट्रेन के आगे लगे जनरल कोच के पहियों के पास से धुआं उठता दिखाई दिया. जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को तुरंत लूनीरिछा स्टेशन पर रोका गया. धुआं निकलने की सूचना मिलते ही कई यात्री एहतियातन कोच से नीचे उतर गए.
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ब्रेक जाम होने से निकला धुआं
सूचना पर रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में सामने आया कि कोच का ब्रेक जाम हो गया था, जिसके कारण लगातार घर्षण होने से धुआं निकलने लगा. रेलवे कर्मचारियों ने तकनीकी खामी को दूर कर ब्रेक रिलीज किया, जिसके बाद धुआं निकलना बंद हुआ. आवश्यक जांच और सुरक्षा परीक्षण के बाद ट्रेन को करीब 20 मिनट की देरी से अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.
इस घटना के चलते पीछे आ रही बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस को भी थोड़े समय तक रुकना पड़ा. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, समय रहते तकनीकी खराबी का पता चल जाने से संभावित बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ब्रेक जाम होने की स्थिति में पहियों और ब्रेक सिस्टम के बीच अत्यधिक घर्षण होने से धुआं निकल सकता है और समय पर ध्यान न देने पर आग लगने की संभावना भी बन जाती है.
पिछले एक महीने में ऐसे 4 मामले आए सामने
गौरतलब है कि कोटा रेलखंड पर हाल ही के दिनों में आगजनी और तकनीकी खराबी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. 17 मई को राजधानी एक्सप्रेस में भी आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है.
इसके अलावा हिंडौन स्टेशन पर बयाना-जयपुर ट्रेन के जनरल कोच तथा गंगापुर स्टेशन के पास टीटीएम मशीन वाले कोच में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पिछले एक महीने में रेलखंड पर सामने आई ऐसी 4 घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव प्रणाली को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
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