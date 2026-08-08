/8 महीने से राशन नहीं मिलने पर बढ़ा विवाद! महिला-डीलर में धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी क्षेत्र के सातलखेड़ी में राशन लेने पहुंची महिला ने डीलर पर धक्का देकर सीढ़ियों से गिराने का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उसे आठ माह से राशन नहीं मिला और मांगने पर गाली-गलौज की जाती है. विवाद के दौरान गिरेबान पकड़कर सीढ़ियों से धक्का देने से हाथ-पैर में चोट लगने की बात कही. रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने धक्का-मुक्की से इनकार किया है. वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्षों के दावों से मामला जांच के घेरे में है.

राशन लेने पहुंची महिला ने डीलर पर धक्का देने का लगाया आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

सातलखेड़ी से राशन वितरण को लेकर विवाद का वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक महिला ने राशन डीलर पर धक्का-मुक्की कर दुकान की सीढ़ियों से नीचे गिराने का आरोप लगाया है. महिला के अनुसार वह लंबे समय से राशन नहीं मिलने की समस्या से परेशान है और राशन लेने पहुंची थी, जहां डीलर से विवाद हो गया.

राशन डीलर पर गाली-गलौज करने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि उसे करीब 8 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है. जब भी वह राशन लेने जाती है, तो उसके साथ गाली-गलौज की जाती है. महिला के अनुसार, राशन को लेकर विवाद के दौरान डीलर ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया. इससे उसके पैर और हाथ में चोट आ गई.

घटना के बाद घबराहट होने पर महिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया गया और दवाइयां दी गईं. महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब परिवार होने के कारण राशन ही उनके लिए भोजन का बड़ा सहारा है. उसके पास खेती या अन्य कोई रोजगार नहीं है. उसने प्रशासन से मामले की जांच कर मदद की गुहार लगाई है.

विभाग ने घटना से किया इनकार

इधर मामले में रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी अदिति जगरवाल ने महिला के साथ धक्का-मुक्की की घटना से इनकार किया है. फिलहाल वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बाद मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. महिला ने जहां डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं विभाग ने घटना से इनकार किया है. मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.