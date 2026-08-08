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8 महीने से राशन नहीं मिलने पर बढ़ा विवाद! महिला-डीलर में धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल

Kota News: कोटा के सातलखेड़ी में राशन लेने पहुंची महिला ने राशन डीलर पर धक्का देकर सीढ़ियों से गिराने और 8 महीने से राशन नहीं देने का आरोप लगाया है. वहीं रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने धक्का-मुक्की से इनकार किया है. वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बाद मामला जांच के घेरे में है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 08, 2026, 05:02 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 05:02 PM IST
8 महीने से राशन नहीं मिलने पर बढ़ा विवाद! महिला-डीलर में धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल
Image Credit: Kota News

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में रामगंजमंडी क्षेत्र के सातलखेड़ी में राशन लेने पहुंची महिला ने डीलर पर धक्का देकर सीढ़ियों से गिराने का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उसे आठ माह से राशन नहीं मिला और मांगने पर गाली-गलौज की जाती है. विवाद के दौरान गिरेबान पकड़कर सीढ़ियों से धक्का देने से हाथ-पैर में चोट लगने की बात कही. रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने धक्का-मुक्की से इनकार किया है. वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्षों के दावों से मामला जांच के घेरे में है.

राशन लेने पहुंची महिला ने डीलर पर धक्का देने का लगाया आरोप

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सातलखेड़ी से राशन वितरण को लेकर विवाद का वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक महिला ने राशन डीलर पर धक्का-मुक्की कर दुकान की सीढ़ियों से नीचे गिराने का आरोप लगाया है. महिला के अनुसार वह लंबे समय से राशन नहीं मिलने की समस्या से परेशान है और राशन लेने पहुंची थी, जहां डीलर से विवाद हो गया.

राशन डीलर पर गाली-गलौज करने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि उसे करीब 8 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा है. जब भी वह राशन लेने जाती है, तो उसके साथ गाली-गलौज की जाती है. महिला के अनुसार, राशन को लेकर विवाद के दौरान डीलर ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया. इससे उसके पैर और हाथ में चोट आ गई.

घटना के बाद घबराहट होने पर महिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज किया गया और दवाइयां दी गईं. महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब परिवार होने के कारण राशन ही उनके लिए भोजन का बड़ा सहारा है. उसके पास खेती या अन्य कोई रोजगार नहीं है. उसने प्रशासन से मामले की जांच कर मदद की गुहार लगाई है.

विभाग ने घटना से किया इनकार

इधर मामले में रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी अदिति जगरवाल ने महिला के साथ धक्का-मुक्की की घटना से इनकार किया है. फिलहाल वायरल वीडियो और दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बाद मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. महिला ने जहां डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं विभाग ने घटना से इनकार किया है. मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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