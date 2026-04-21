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कोटा MBS अस्पताल में ECG के दौरान विवाद, परिजनों ने मेडिकल स्टाफ से की मारपीट, सेवाएं ठप

Kota News: कोटा जिले में स्थित एमबीएस अस्पताल में ECG प्रक्रिया के दौरान हुए गलतफहमी के चलते मरीज के परिजनों ने चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट कर दी.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Apr 21, 2026, 01:44 PM|Updated: Apr 21, 2026, 01:44 PM
कोटा MBS अस्पताल में ECG के दौरान विवाद, परिजनों ने मेडिकल स्टाफ से की मारपीट, सेवाएं ठप
Image Credit:

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में स्थित एमबीएस अस्पताल में सोमवार देर रात एक बड़ा विवाद सामने आया. ECG प्रक्रिया के दौरान हुए गलतफहमी के चलते मरीज के परिजनों ने चिकित्सा कर्मी के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद अस्पताल में तनाव का माहौल बन गया.

मिली जानकारी के अनुसार, अस्पताल में एक महिला की ECG जांच के दौरान चिकित्सा कर्मी विष्णु ने प्रक्रिया के तहत महिला से कपड़े थोड़ा ऊपर करने के लिए कहा. इसी बात को लेकर महिला और उसके परिजनों ने आपत्ति जताई और मामला बढ़ गया. देखते ही देखते परिजनों ने कर्मी के साथ मारपीट कर दी.

घटना से नाराज अस्पताल स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और काम बंद कर दिया. इससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुईं और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया.

बाद में अस्पताल अधीक्षक धर्मराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर चिकित्सा कर्मियों से बातचीत की और उन्हें समझाकर काम पर वापस लौटने के लिए राजी किया. इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और अस्पताल सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं.

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