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कोटा में बदमाशों का तांडव, पेट्रोल डालकर गाड़ी और मकान के गेट में लगाई आग

राजस्थान के कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने रिटायर्ड नर्सिंग अधिकारी ओमप्रकाश के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया. आरोपियों ने पेट्रोल डालकर गाड़ी और मकान के गेट में आग लगा दी, लाठियों से वाहनों में तोड़फोड़ की और घर पर पत्थरबाजी की. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 02, 2026, 12:46 PM|Updated: Jul 02, 2026, 12:46 PM
कोटा में बदमाशों का तांडव, पेट्रोल डालकर गाड़ी और मकान के गेट में लगाई आग
Image Credit: Kota Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Crime News: राजस्थान के कोटा शहर में अपराधियों के बढ़ते हौसलों का एक और मामला सामने आया है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र के डीसीएम इंदिरा गांधी नगर इलाके में देर रात कुछ बदमाशों ने एक रिटायर्ड नर्सिंग अधिकारी के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया. आरोप है कि बदमाश पेट्रोल की बोतलें लेकर पहुंचे और पहले मकान के मुख्य गेट तथा बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया. इसके बाद उन्होंने आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया.


पेट्रोल डालकर लगाई आग, गाड़ियों में की तोड़फोड़

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जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर पहले घर के बाहर खड़ी गाड़ियों और मकान के गेट पर पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगा दी. इसके बाद लाठियों और अन्य हथियारों से वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई. इतना ही नहीं, आरोपियों ने मकान पर पत्थर भी फेंके, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा. पूरी घटना कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.


सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात

घटना की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में कथित तौर पर कई बदमाश हाथों में पेट्रोल की बोतलें और लाठियां लिए हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि फुटेज जांच में अहम सबूत साबित हो सकती है.


पीड़ित ने सुनाई पूरी आपबीती

पीड़ित रिटायर्ड नर्सिंग अधिकारी ओमप्रकाश ने गुरुवार सुबह घटना की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात कुछ बदमाश उनके घर के बाहर आए और बिना किसी उकसावे के आगजनी तथा तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि गाड़ियों और मकान के गेट को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ घर पर पत्थर भी फेंके गए. घटना से परिवार दहशत में है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.


पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों और आगजनी के साक्ष्य जुटाए हैं. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश, व्यक्तिगत विवाद या कोई अन्य कारण तो नहीं है. फिलहाल मामला दर्ज कर जांच जारी है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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