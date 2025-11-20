Kota News: अजमेर दरगाह गए परिवार के घर चोरों का धावा, 8 लाख नकद-सोना लेकर फरार

Kota Crime News: कोटा अनंतपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष विहार में उस वक्त बड़ी चोरी हो गई जब पूरा परिवार अजमेर शरीफ दरगाह की जियारत पर गया था. चोरों ने छत का गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया और करीब 8 लाख रुपये नकद, 5 तोला सोना व 100 ग्राम चांदी लेकर फरार हो गए. मकान मालिक शकील मोहम्मद ने बताया कि शनिवार दोपहर वे पूरे परिवार के साथ अजमेर दरगाह गए थे. रविवार देर रात करीब 2 बजे जब घर लौटे तो मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. पूरा घर बिखरा पड़ा था.

चोरों ने कैसे दी वारदात को अंजाम?

अलमारियों के लॉक तोड़कर चोरों ने करीब 8 लाख रुपये नकद, 5 तोला सोना और 100 ग्राम चांदी चोरी कर ली.मकान मालिक शकील मोहम्मद ने बताया कि वे पूरे परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे. देर रात घर लौटते ही उन्हें चोरी का पता चला. किचन की खिड़की टूटी हुई थी और अलमारियां खुली पड़ी थीं. उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी. सोमवार सुबह शकील ने अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की पूरी जांच की. घटना स्थल से फिंगरप्रिंट लिए गए और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया गया है.अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोर छत से नीचे उतरे और किचन की खिड़की के सहारे घर में घुसे. उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

