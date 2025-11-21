Zee Rajasthan
कोटा के जंगल में दिल दहला देने वाला खुलासा! पेड़ से लटका मिला सड़ा-गला शव, इलाके में सनसनी

Kota News: राजस्थान में कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में स्थित बोरावास के जंगलों में शनिवार सुबह एक सड़ा-गला शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जंगल में गए चरवाहों ने जब पेड़ से लटकता शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. शव इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि आसपास तेज बदबू फैल गई थी और शरीर के कई हिस्सों से मांस भी गायब था.

Published: Nov 21, 2025, 05:26 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 05:26 PM IST

Kota News: जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में स्थित बोरावास के जंगलों में शनिवार सुबह एक सड़ा-गला शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जंगल में गए चरवाहों ने जब पेड़ से लटकता शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. शव इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि आसपास तेज बदबू फैल गई थी और शरीर के कई हिस्सों से मांस भी गायब था, जिससे साफ पता चलता है कि शव कई दिनों से वहीं लटका हुआ था.

कई दिनों पुराना मिला शव
सूचना मिलने पर आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए शव को पेड़ से नीचे उतरवाया. शव की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 8 से 10 दिन पुराना है. लंबे समय तक जंगल में लटका रहने के कारण जानवरों और पक्षियों द्वारा शरीर के हिस्सों को नोचने से शव बुरी तरह खराब हो चुका था.

मृतक की पहचान राजेंद्र भील के रूप में हुई
पुलिस ने प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों की मदद से मृतक की पहचान राजेंद्र भील, निवासी बोराबास के रूप में की. परिजनों ने बताया कि राजेंद्र करीब 8-10 दिन पहले बिना किसी जानकारी के घर से अचानक लापता हो गया था. परिवार ने आसपास तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. परिजन शव की हालत और उसकी पहचान देखकर बेहद दुखी हो गए.

हत्या की आशंका परिजनों ने खारिज की
परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें राजेंद्र की हत्या की कोई आशंका नहीं है. उनका कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान था या किसी कारणवश स्वयं जंगल में चला गया होगा.

पुलिस ने जताई आत्महत्या की संभावना
मौके की स्थिति और शव के पेड़ से लटके होने के आधार पर पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला बताया है. हालांकि, शव की हालत और जिस स्थान पर वह मिला, उसे देखते हुए पुलिस ने कहा कि वे सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थिति सामने आए तो उसे नज़रअंदाज़ न किया जाए.

शव को मोर्चरी भेजा गया
शव को नीचे उतारने के बाद पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज स्थित मोर्चरी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. आरके पुरम थाना पुलिस अब मृतक के घरवालों, ग्रामीणों और आस-पास के क्षेत्र में मौजूद लोगों से बातचीत कर घटना के कारणों और मृतक की हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों पर और अधिक स्पष्टता मिलेगी.

