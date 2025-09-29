नवरात्रि सप्तमी पर नांता करणी माता मंदिर में दिखा शाही अंदाज, पूर्व महाराज ने की पूजा-अर्चना

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. शहर के नांता इलाके में स्थित श्री करणी माता मंदिर पर आज नवरात्रि की सप्तमी पर राजपरिवार ने मंदिर में पहुंचकर शाही अंदाज से पूजा-अर्चना की.
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. शहर के नांता इलाके में स्थित श्री करणी माता मंदिर पर आज नवरात्रि की सप्तमी पर राजपरिवार ने मंदिर में पहुंचकर शाही अंदाज से पूजा-अर्चना की. पूर्व महाराज इज्यराज सिंह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पर पहुंचकर माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना की.
इस अवसर पर उन्होंने सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की. तीन सौ साल से भी पुराना यह मंदिर कोटा के राजपरिवार की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसे बीकानेर स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर का ही रूप माना जाता है.
खास बात यह है कि यहां हर दिन माता का अलग श्रृंगार किया जाता है, जिससे भक्तों को देवी के नए स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलता है. नांता स्थित श्री करणी माता मंदिर नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है. 302 साल पुराना यह मंदिर केवल धार्मिक धरोहर ही नहीं, बल्कि आस्था और परंपरा का प्रतीक भी है.
यहां रोज होने वाले अलग-अलग शृंगार भक्तों को देवी के नए स्वरूप के दर्शन कराते हैं. राजपरिवार की परंपरा और करणी माता से जुड़ी मान्यताएं इस मंदिर को और भी विशेष बनाती हैं. यहा मंदिर में सरोवर स्थित है, यहां पानी प्राचीन स्रोत से आता है. हमेशा से यह सरोवर भरा रहता है.
