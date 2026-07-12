Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /राजस्थान का नया टूरिज्म हब बनेगा चंबल गार्डन! 100 करोड़ में बदलेगी तस्वीर

राजस्थान का नया टूरिज्म हब बनेगा चंबल गार्डन! 100 करोड़ में बदलेगी तस्वीर

Chambal Garden Kota: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया. करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से दोनों स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा. बिरला ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं और चंबल नदी के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ चंबल गार्डन आने वाले दो वर्षों में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jul 12, 2026, 01:44 PM|Updated: Jul 12, 2026, 01:44 PM
राजस्थान का नया टूरिज्म हब बनेगा चंबल गार्डन! 100 करोड़ में बदलेगी तस्वीर
Image Credit: Kota TourismSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Tourism: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने को चंबल गार्डन एवं किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि चंबल गार्डन हाड़ौती की विरासत और कोटा की पहचान है. लगभग पाँच दशक पहले विकसित इस ऐतिहासिक स्थल को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नया स्वरूप दिया जाएगा, ताकि यह राजस्थान और देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बना सके. चंबल नदी का प्राकृतिक सौंदर्य, निकट स्थित भगवान शिव का प्राचीन धार्मिक स्थल भीतरिया कुंड और आधुनिक सुविधाएं मिलकर इसे पर्यटन का नया आकर्षण बनाएंगी. उन्होंने कहा कि दो वर्ष बाद यह गार्डन केवल कोटा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा.

बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास का जो सपना हमने देखा था, वह अब तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है. आने वाले वर्षों में हमारा कोटा शिक्षा के साथ-साथ खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी शहरों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा. जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, नेचुरल हेल्थ सिटी, योग एवं आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को भी विकसित किया जा रहा है. ट्रिपल आईटी का विस्तार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तथा खेल अधोसंरचना के विकास की योजनाएं क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर सृजित करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source


कनेक्टिविटी में राजस्थान में बनेंगे सिरमौर

बिरला ने कहा कि आने वाले वर्षों में कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र प्रदेश के सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में शामिल होगा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, भोपाल मार्ग तथा अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से क्षेत्र को नई गति मिलेगी. रेल संपर्क भी और मजबूत होगा तथा वर्ष 2027 तक एयर कनेक्टिविटी शुरू होने के बाद कोटा देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा. चंबल गार्डन, चंबल रिवर फ्रंट, मुकुंदरा अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य, संविधान पार्क, वैदिक पार्क तथा दिव्यांगजनों के लिए विकसित किए जाने वाले विशेष पार्क जैसे प्रकल्प कोटा और बूंदी को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान देंगे.


शासन- प्रशासन को पारदर्शी बनाएंगे
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से नगर निगम, कोटा विकास प्राधिकरण तथा अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जाएगा. अगले दो वर्षों में नई मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) लागू कर आमजन को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देने और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव और सहभागिता से ही बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं. लोकतंत्र की यही शक्ति है कि हर मत का सम्मान हो. उन्होंने कोटा-बूंदी को देश का सबसे स्वच्छ, हराभरा तथा सबसे कम प्रदूषण वाला संसदीय क्षेत्र बनाने का आह्वान किया.

कोटा को मिलने जा रही नई पहचान-खर्रा
स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि लगभग 50 वर्ष पहले कोटा की पहचान बने चंबल गार्डन को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का विजन केवल चंबल गार्डन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है.

इसी सोच के अनुरूप रिवर फ्रंट सहित शहर की अन्य पर्यटन परियोजनाओं को भी नई दिशा देने पर कार्य किया जा रहा है, ताकि देश-विदेश से अधिकाधिक पर्यटक कोटा आएं और शहर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान बना सके. खर्रा ने कहा कि कि लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व और कोटावासियों के सहयोग से आने वाले वर्षों में कोटा देश के प्रमुख पर्यटन, चिकित्सा और विकासशील शहरों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा.


कोटा के लिए स्वर्णिम होगा यह कार्यकाल-संदीप शर्मा

विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में कोटा विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है और 2023 से 2028 का यह कार्यकाल स्वर्णिम होने जा रहा है. चंबल गार्डन से कोटावासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसके पुनर्विकास से शहर को नई पहचान मिलेगी. विकास पथ परियोजना का लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. संविधान पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी तथा वैदिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं. भीतरिया कुंड के विकास कार्य का भी शीघ्र शुभारंभ होगा. जवाहर नगर स्मार्ट रोड, मथुराधीश मंदिर जैसे अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं. इस दौरान विधायक कल्पना देवी, जिलाध्यक्ष राकेश जैन, निवर्तमान महापौर राजीव अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी, आयुक्त ओपी मेहरा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व क्षेत्रवासी मौजूद रहे.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

ओम बिरला ने अपनी ही पार्टी के पूर्व खेल मंत्री पर कसा तंज, कहा- सांसद रहते हुए उन्हें खेल सुविधाओं के लिए वर्षों तक चक्कर लगाने पड़े

OM Birla Kota Visit: दो दिवसीय कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी पर कही बड़ी बात

राजस्थान के इस शहर में मौजूद है लक्ष्मी-नारायण का अद्भुद मंदिर, दर्शन करने मात्र से भक्तों पर बरसती है कृपा

ट्रेंडिंग न्यूज़

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

TAGS:
Kota News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में तेज रफ्तार का कहर! भारणी मोड़ पर स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत
Sikar News
2
Kota News
3
rajasthan weather update
4
Kota News
5
Sikar News