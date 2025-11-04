Zee Rajasthan
कोटा कंज्यूमर कोर्ट का सलमान खान को नोटिस, राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन पर 27 नवंबर को सुनवाई

बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन के आरोप में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जवाब तलब किया है, और सुनवाई 27 नवंबर को होगी. भाजपा नेता व वकील इंद्रमोहन सिंह हनी ने परिवाद दायर कर विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की है. आरोप है कि सलमान के एंडोर्समेंट वाले ऐड में "केसर युक्त इलायची" और "केसर युक्त पान मसाला" का झूठा दावा किया जा रहा है.

Published: Nov 04, 2025, 11:25 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 11:25 AM IST

Kota News: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी पर भ्रामक विज्ञापन का गंभीर आरोप लगा है. कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित है. कोटा के भाजपा वरिष्ठ नेता व राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसमें पान मसाला के विज्ञापनों पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की गई है. परिवाद में कहा गया है कि कंपनी "केसर युक्त इलायची" और "केसर युक्त पान मसाला" का झूठा दावा कर उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही है.

केसर दावे पर उठे सवाल

परिवादकर्ता ने आरोप लगाया है कि सलमान खान के ब्रांड एंबेसडर वाले विज्ञापनों में केसर युक्त उत्पादों का प्रचार किया जा रहा है, जबकि केसर की बाजार कीमत 4 लाख रुपये प्रति किलो है. सवाल उठाया गया है कि इतनी महंगी केसर 5 रुपये के पाउच में कैसे समा सकती है? यह दावा उपभोक्ताओं को धोखा देने वाला है. इंद्रमोहन सिंह हनी ने कहा, "यह विज्ञापन युवाओं को पान मसाला की ओर आकर्षित कर रहे हैं, जो तंबाकू से भरपूर होता है. इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं." कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापन सामग्री जमा करने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है.

राष्ट्रीय अवॉर्ड वापस लेने की अपील

परिवाद में सलमान खान पर भी निशाना साधा गया है. मांग की गई है कि सरकार उनके मिले राष्ट्रीय अवॉर्ड्स—जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार—वापस ले. हनी ने कहा, "सलमान जैसे सितारे ऐसी कंपनियों का प्रचार कर युवाओं को गलत राह पर धकेल रहे हैं. यह सामाजिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है." उपभोक्ता संगठनों ने समर्थन जताया है और पूरे देश में ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग उठाई है.

कैंसर का खतरा बढ़ा

परिवाद में चिंता जताई गई है कि भ्रामक प्रचार से युवा वर्ग पान मसाला की लत का शिकार हो रहा है. तंबाकू उत्पादों से जुड़े कैंसर के मामले राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्पादों का सेवन फेफड़े व मुंह के कैंसर का कारण बनता है. कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मिसलीडिंग एड्स पर मिसाल कायम कर सकता है. यह मामला न केवल कोटा, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है.

