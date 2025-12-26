सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें! पान मसाला केस में कोर्ट ने किया तलब, FSL जांच के आदेश

Kota Consumer Court: बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े एक मामले में कोटा कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालत) ने सख्त रुख अपनाते हुए अभिनेता को 20 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है.

फर्जी हस्ताक्षर का लगा गंभीर आरोप

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब परिवादी के अधिवक्ता इन्द्रमोहन सिंह हनी ने अदालत में सलमान खान के हस्ताक्षरों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई.

अधिवक्ता का दावा है कि कोर्ट में पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर सलमान खान के मूल हस्ताक्षर नहीं हैं. आरोप लगाया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अभिनेता के फर्जी हस्ताक्षर किए हैं.

दस्तावेजों का मिलान

अधिवक्ता ने साक्ष्य के तौर पर जोधपुर जेल, पुरानी अदालतों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों से सलमान खान के हस्ताक्षर मंगवाए हैं. उनके अनुसार, पुराने दस्तावेजों और वर्तमान में कोर्ट में पेश किए गए साइन में जमीन-आसमान का अंतर है.

FSL जांच के आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने हस्ताक्षरों की सत्यता जांचने के लिए एफएसएल (Forensic Science Laboratory) को आदेश दे दिए हैं.

कोर्ट ने अभिनेता के साथ-साथ उनके दस्तावेजों की नोटरी करने वाले आर.सी. चौबे को भी तलब किया है. उन्हें आदेश दिया गया है कि वे हस्ताक्षरों से संबंधित शपथ पत्र और रिकॉर्ड के साथ 20 जनवरी को अदालत में उपस्थित रहें.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद राजश्री पान मसाला के उस विज्ञापन से शुरू हुआ था, जिसे भ्रामक बताते हुए उपभोक्ता हितों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था. अब विज्ञापन के साथ-साथ 'फर्जी साइन' का मुद्दा जुड़ जाने से सलमान खान के लिए मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं. यदि एफएसएल जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं, तो यह कोर्ट को गुमराह करने का एक नया आपराधिक मामला बन सकता है.

फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री और कानूनी गलियारों की नजरें 20 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या सलमान खान स्वयं कोटा कोर्ट में पेश होंगे या उनके वकील कोई नई दलील पेश करेंगे.