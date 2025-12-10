सतीश पूनिया का कोटा दौरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

Kota News: राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे. पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Kota News: राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जोरदार स्वागत किया.
वहीं पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. जिसने पेपर लीक पर अंकुश लगा दिया है.
इसके साथ ही कई योजनाएं राजस्थान में शुरू की गई हैं, जिससे आम जनता को फायदा हो रहा है. राजस्थान में कितने दो वर्षों में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वह निवेश का हुआ है. 7 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतरे हैं. इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
वहीं SIR को लेकर पूनिया ने कहा कि देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य बना है, जिसमें शेख प्रतिशत SIR का काम हुआ है. वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर पूनिया ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्र की एक भी योजनाओं को राजस्थान में लाने नहीं दिया गया और उनको सफल करने की कोशिश की गई.
इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा. राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूनिया ने कहा कि जिस तरह से कुंवारे लड़कों को शादी की उम्मीद रहती है. इस तरह कुछ लोगों को भी मंत्री बनने की उम्मीद है.
