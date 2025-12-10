Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सतीश पूनिया का कोटा दौरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

Kota News: राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे. पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 10, 2025, 06:08 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 06:08 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी पंचमेल दाल खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
8 Photos
Rajasthani Panchmel Dal

राजस्थानी पंचमेल दाल खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

टिब्बी महापंचायत में बवाल… बैरिकेड तोड़कर घुसी भीड़, फैक्ट्री में भड़की भीषण आग
8 Photos
hanumangarh news

टिब्बी महापंचायत में बवाल… बैरिकेड तोड़कर घुसी भीड़, फैक्ट्री में भड़की भीषण आग

उदयपुर की इन कॉलोनियों में घर खरीदना अमीरों का खेल… कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!
7 Photos
udaipur

उदयपुर की इन कॉलोनियों में घर खरीदना अमीरों का खेल… कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

क्या आपके आधार से पैन कार्ड नहीं है लिंक? 2026 में झेलने पड़ेंगे ये बड़े नुकसान!
7 Photos
Pan-Aadhar Card Update

क्या आपके आधार से पैन कार्ड नहीं है लिंक? 2026 में झेलने पड़ेंगे ये बड़े नुकसान!

सतीश पूनिया का कोटा दौरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

Kota News: राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जोरदार स्वागत किया.

वहीं पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन जब से भजनलाल सरकार बनी है तब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. जिसने पेपर लीक पर अंकुश लगा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके साथ ही कई योजनाएं राजस्थान में शुरू की गई हैं, जिससे आम जनता को फायदा हो रहा है. राजस्थान में कितने दो वर्षों में सबसे बड़ा जो काम हुआ है वह निवेश का हुआ है. 7 लाख करोड़ के MOU धरातल पर उतरे हैं. इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

वहीं SIR को लेकर पूनिया ने कहा कि देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य बना है, जिसमें शेख प्रतिशत SIR का काम हुआ है. वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर पूनिया ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्र की एक भी योजनाओं को राजस्थान में लाने नहीं दिया गया और उनको सफल करने की कोशिश की गई.

इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा. राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूनिया ने कहा कि जिस तरह से कुंवारे लड़कों को शादी की उम्मीद रहती है. इस तरह कुछ लोगों को भी मंत्री बनने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news