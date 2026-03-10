Zee Rajasthan
कोटा में चलती बाइक पर नागराज का हमला, पहले कुछ दूर की सवारी फिर काटा

Kota Snake Bite: कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रावतभाटा नयागांव रोड पर चलती मोटरसाइकिल पर बैठे एक युवक को अचानक सांप ने काट लिया.

Kota Snake Bite: राजस्थान के कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. रावतभाटा नयागांव रोड पर चलती मोटरसाइकिल पर बैठे एक युवक को अचानक सांप ने काट लिया. युवक को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार, दो युवक मोटरसाइकिल से रावतभाटा नयागांव रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान बाइक की सीट के नीचे छिपा सॉ-स्केल्ड वाइपर प्रजाति का जहरीला सांप अचानक बाहर आया और पीछे बैठे युवक को काट लिया.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं. फिलहाल उसकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

सूचना मिलने के बाद स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने सावधानीपूर्वक सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. उन्होंने बताया कि यह सांप काफी जहरीला होता है और इसके काटने पर तुरंत इलाज जरूरी होता है.

बाइक या वाहन इस्तेमाल करने से पहले करें ये काम

स्नेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी के मौसम में सांप अक्सर ठंडी और सुरक्षित जगहों पर छिप जाते हैं. ऐसे में लोगों को बाइक या कार का इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.

गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट और आसपास की जगह जरूर चेक करें. लंबे समय से खड़ी बाइक को चलाने से पहले हिलाकर देखें. खेत, जंगल या सुनसान जगहों पर खड़ी गाड़ियों की खास जांच करें. सांप दिखने पर खुद पकड़ने की कोशिश न करें, तुरंत विशेषज्ञ को बुलाएं.

