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"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

Rajasthan News: कोटा कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के बाद अंदरूनी कलह बढ़ गई है. सचिव, महासचिव समेत कई नेताओं ने पदों से इस्तीफा दे दिया. नेताओं ने संगठन में मेहनत की अनदेखी और चापलूसों को तवज्जो देने के आरोप लगाए. आगामी चुनावों से पहले पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 05, 2026, 08:04 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 08:04 PM IST
"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!
Image Credit: कोटा में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी में कलह दिखाई दे रही है.

Kota News: कोटा शहर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. कार्यकारिणी में पद नहीं मिलने और पदों में बदलाव से नाराज कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. सचिव मन्नू मेघवाल के बाद अब महासचिव बलविंदर सिंह बिल्लू, सचिव धर्मा गौचर और राजू पहाड़िया ने भी इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया है. नेताओं ने संगठन में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

पुराने नेताओं की अनदेखी का लगाया आरोप
इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि पार्टी के लिए लंबे समय से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिला. उनका आरोप है कि संगठन में मेहनत करने वालों की जगह चापलूसी करने वाले और नेताओं के आसपास रहने वालों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. नेताओं ने नई कार्यकारिणी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है.

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पद घटाए जाने पर नेताओं में नाराजगी
पूर्व उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बिल्लू और पूर्व महासचिव धर्मा गौचर ने पद कम किए जाने पर विरोध जताया है. दोनों नेताओं का कहना है कि वर्षों तक संगठन में जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्हें नीचे के पदों पर भेजना उनके सम्मान के खिलाफ है. उन्होंने इसे अपने राजनीतिक कद को कम करने वाला फैसला बताया.

राजू पहाड़िया ने उठाए सवाल
सचिव पद से इस्तीफा देने वाले राजू पहाड़िया ने भी संगठन के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या कार्यकर्ता सिर्फ झंडे उठाने और कार्यक्रमों में दरी बिछाने के लिए ही रह गए हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "जितनी आबादी, उतनी भागीदारी" के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन में इस सोच के हिसाब से काम नहीं हो रहा है.

लगातार इस्तीफों से बढ़ी पार्टी की मुश्किलें
नई कार्यकारिणी के बाद लगातार सामने आ रहे इस्तीफों ने कोटा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है. नेताओं की नाराजगी अब सार्वजनिक होने से पार्टी के लिए स्थिति संभालना चुनौती बन गई है. पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

निकाय चुनाव से पहले बढ़ी चिंता
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर प्रदेश नेतृत्व ने जल्द ही इस विवाद का समाधान नहीं निकाला तो आने वाले निकाय और निगम चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अब सभी की नजर प्रदेश नेतृत्व के अगले कदम पर है कि वह नाराज नेताओं को मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाता है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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