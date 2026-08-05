/"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

Kota News: कोटा शहर जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है. कार्यकारिणी में पद नहीं मिलने और पदों में बदलाव से नाराज कई नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. सचिव मन्नू मेघवाल के बाद अब महासचिव बलविंदर सिंह बिल्लू, सचिव धर्मा गौचर और राजू पहाड़िया ने भी इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व को भेज दिया है. नेताओं ने संगठन में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

पुराने नेताओं की अनदेखी का लगाया आरोप

इस्तीफा देने वाले नेताओं का कहना है कि पार्टी के लिए लंबे समय से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिला. उनका आरोप है कि संगठन में मेहनत करने वालों की जगह चापलूसी करने वाले और नेताओं के आसपास रहने वालों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. नेताओं ने नई कार्यकारिणी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे पुराने कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है.

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पद घटाए जाने पर नेताओं में नाराजगी

पूर्व उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बिल्लू और पूर्व महासचिव धर्मा गौचर ने पद कम किए जाने पर विरोध जताया है. दोनों नेताओं का कहना है कि वर्षों तक संगठन में जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्हें नीचे के पदों पर भेजना उनके सम्मान के खिलाफ है. उन्होंने इसे अपने राजनीतिक कद को कम करने वाला फैसला बताया.

राजू पहाड़िया ने उठाए सवाल

सचिव पद से इस्तीफा देने वाले राजू पहाड़िया ने भी संगठन के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या कार्यकर्ता सिर्फ झंडे उठाने और कार्यक्रमों में दरी बिछाने के लिए ही रह गए हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "जितनी आबादी, उतनी भागीदारी" के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन में इस सोच के हिसाब से काम नहीं हो रहा है.

लगातार इस्तीफों से बढ़ी पार्टी की मुश्किलें

नई कार्यकारिणी के बाद लगातार सामने आ रहे इस्तीफों ने कोटा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है. नेताओं की नाराजगी अब सार्वजनिक होने से पार्टी के लिए स्थिति संभालना चुनौती बन गई है. पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

निकाय चुनाव से पहले बढ़ी चिंता

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर प्रदेश नेतृत्व ने जल्द ही इस विवाद का समाधान नहीं निकाला तो आने वाले निकाय और निगम चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में अब सभी की नजर प्रदेश नेतृत्व के अगले कदम पर है कि वह नाराज नेताओं को मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाता है.