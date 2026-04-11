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कोटा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, सनातन धर्म में बढ़ता पाखंड बना चिंता का विषय

Kota News: कोटा में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज कोटा प्रवास पर रहे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि एक मंदिर ही था जहां पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर भी वीआईपी दर्शन कर दिए, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Published:Apr 11, 2026, 05:43 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 05:43 PM IST

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कोटा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, सनातन धर्म में बढ़ता पाखंड बना चिंता का विषय

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज कोटा प्रवास पर रहे. सनातन धर्म में दिखावा और पाखंड बढ़ रहा है. धर्म की कोई भी पालना नहीं करना चाहता. इसकी वजह से सनातन धर्म के नीचे चले जाने का खतरा उत्पन्न हो रहा है. इसलिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि नकली हिन्दुत्व पीछे जाए.

वहीं अपने बयानो को लेकर हो रहे विवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि जो पाखंड करने वाले लोग हैं उनको हमारी बात पसंद नहीं आती है. वो ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे वो सही हे हमे कोई भी न रोके. वहीं मंदिरों में वीआईपी दर्शन को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर इसलिए बनाया गया है कि हम हमारे अराध्य के पास तक पहुंचे. वैसे तो दूनिया में हर जगह भेदभाव है.

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एक मंदिर ही था जहां पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर भी वीआईपी दर्शन कर दिए, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है. चुनाव को लेकर उन्होंनें कहा कि हमारे हिंदू धर्म ये नियम है कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसमें धर्म का विचार किया जाता है. चुनाव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना होता है उसमें ये देखने की जरूरत है कि हमें पाप लगेगा या पून्य लगेगा.

अगर जिसको मेने वोट दिया है वो पार्टी और व्यक्ति जीत गया लेकिन वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, तो मतदान करने वाले व्यक्ति को भी इसका पाप लगेगा. इसलिए हिंदू को ये विचार करने की जरूरत है कि मतदान करके गौ हत्या का पाप अपने सिर पर न लें.

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