Rajasthan Crime: कोटा के लाडपुरा में मर्डर, जानिए क्यों सोहेल ने सलमान को मारे ताबड़तोड़ चाकू

Kota Murder News: जिले के लाडपुरा इलाके में देर रात एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, युवक सलमान पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया.

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सलमान पर चाकू से कई वार किए. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी सोहेल के साथ पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया. साथ ही एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके.

गंभीर रूप से घायल सलमान को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को MBS Hospital की मोर्चरी में रखवाया गया. आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया.

इस मामले की जांच रामपुरा कोतवाली पुलिस स्टेशन पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

फिलहाल हत्या के कारणों और घटनाक्रम को लेकर पुलिस गहन जांच में जुटी है. वहीं, इस वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है.

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