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तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी

Kota News: कोटा जिले के लाडपुरा ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: May 04, 2026, 01:11 PM|Updated: May 04, 2026, 01:11 PM
तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी
Image Credit: Kota School

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में लाडपुरा ब्लॉक के ग्राम अरण्डखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक चिंताजनक मामला सामने आया है. आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि स्कूल में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं, बच्चों को यह भी कहा जाता है कि वे विद्यालय में तिलक लगाकर न आएं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात भी सामने आ रही है.

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इस घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है. ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय जैसा स्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है, लेकिन इस तरह के व्यवहार से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. मामले को लेकर शिक्षा विभाग से जांच की मांग उठ रही है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा के कैथून-सांगोद मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के तीन खंभों को टक्कर मार दी. इस दौरान ड्यूटी से घर लौट रहे डॉ. मनीष नामा की कार पर खंभा गिर गया, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया. व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुनील जैन ने बिजली विभाग पर जर्जर खंभों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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