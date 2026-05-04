/तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी

Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में लाडपुरा ब्लॉक के ग्राम अरण्डखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक चिंताजनक मामला सामने आया है. आरोप है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बच्चों और अभिभावकों में रोष व्याप्त है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि स्कूल में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं, बच्चों को यह भी कहा जाता है कि वे विद्यालय में तिलक लगाकर न आएं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात भी सामने आ रही है.

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इस घटना के बाद अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है और उन्होंने स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा है. ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय जैसा स्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है, लेकिन इस तरह के व्यवहार से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. मामले को लेकर शिक्षा विभाग से जांच की मांग उठ रही है. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

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कोटा के कैथून-सांगोद मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के तीन खंभों को टक्कर मार दी. इस दौरान ड्यूटी से घर लौट रहे डॉ. मनीष नामा की कार पर खंभा गिर गया, जिससे वे मामूली रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मार्ग पर लंबा जाम लग गया. व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुनील जैन ने बिजली विभाग पर जर्जर खंभों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है.

