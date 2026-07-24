/कोटा के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर चला हरियाणवी गाना, छात्रों ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

Kota School Viral Video: राजस्थान के कोटा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर में डिजिटल बोर्ड का दुरुपयोग किए जाने का मामला सामने आया है. विद्यालय के कक्षा कक्ष में डिजिटल बोर्ड पर हरियाणवी गाना "हम तो गुंडे हैं मैडम जी..." चलाकर छात्रों द्वारा डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया.

हरियाणवी गाना चलाकर डांस करते छात्र

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वीडियो सामने आते ही विभाग ने स्कूल प्रबंधन से जवाब-तलब किया है. वायरल वीडियो में कुछ छात्र कक्षा के भीतर डिजिटल बोर्ड पर हरियाणवी गाना चलाकर डांस करते नजर आ रहे हैं, जबकि अन्य छात्र इसका वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं. मामला सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों हरकत में आ गए हैं.

विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र मीणा ने बताया कि यह घटना 22 जुलाई की है. उस दिन विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके लिए साउंड सिस्टम भी मंगवाया गया था. कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कब गाना चला लिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं लग सकी.

सुल्तानपुर थाने में दी गई लिखित शिकायत

प्रधानाचार्य ने बताया कि मामले की लिखित शिकायत सुल्तानपुर थाने में दी गई है. साथ ही सोशल मीडिया से वीडियो हटवाने और पूरे मामले की जांच करने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है तथा विद्यालय स्तर पर जांच कर दोषी छात्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

इधर वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की है. विभाग पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गया है.

विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों की निगरानी पर खड़े हुए सवाल

गौरतलब है कि इससे पहले मई के पहले पखवाड़े में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ादीपसिंह में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. वहां भी छात्रों ने डिजिटल बोर्ड पर हरियाणवी गाने चलाकर वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. अब सुल्तानपुर का मामला सामने आने से विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों की निगरानी और अनुशासन व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

