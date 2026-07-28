Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुझाए दो घरों के चिराग, बाइक भिड़ंत में दोनों युवकों की मौत

कोटा में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुझाए दो घरों के चिराग, बाइक भिड़ंत में दोनों युवकों की मौत

Kota News: कोटा के सुल्तानपुर में भोरा बाईपास के पास अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की बाइक से भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई. कपिल सुमन ने रविवार और भगवती मेहरा ने सोमवार को कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ा. पुलिस ने ट्रॉली जब्त कर जांच शुरू की.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 28, 2026, 08:58 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 08:58 AM IST
कोटा में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुझाए दो घरों के चिराग, बाइक भिड़ंत में दोनों युवकों की मौत
Image Credit: मृतक कपिल सुमन और भगवती मेहरा.

Kota News: भोरा रोड बाईपास के पास रविवार देर शाम अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए कोटा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक के बाद एक दोनों ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

हादसे में दोनों युवक गंभीर घायल हुए

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, भोरा बाईपास के पास रविवार देर शाम बाइक की अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ंत हो गई. हादसे में कपिल सुमन (30) और भगवती मेहरा (35) गंभीर रूप से घायल हुए थे. दोनों को इलाज के लिए कोटा ले जाया गया.

इलाज के दौरान कपिल सुमन ने रविवार को दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल भगवती मेहरा ने सोमवार को कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे की खबर से दोनों परिवारों में मातम छा गया.

पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की जब्त

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया. परिजनों की रिपोर्ट पर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस ने अवैध खनन से जुड़ा प्रकरण भी दर्ज किया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है.

अवैध बजरी परिवहन पर उठे सवाल

इस हादसे ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध बजरी के खनन और परिवहन पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की सड़कों पर लंबे समय से बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेखौफ दौड़ रही हैं. लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं. दो युवकों की मौत ने उनके परिवारों से सहारा छीन लिया है. घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भी चिंता और नाराजगी है.

लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है. साथ ही इस काम में शामिल जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने की मांग उठाई गई है.

अब सवाल यह भी है कि यदि क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन लंबे समय से चल रहा था, तो इसे रोकने के लिए पहले प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. पुलिस जांच के बाद हादसे और अवैध बजरी परिवहन से जुड़े पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत

Kota Accident: स्टेट हाईवे 70 पर आमने सामने भिड़ीं दो बाइक, 2 युवकों की हालत गंभीर

नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

बारिश के बाद घूमने निकले थे तीन दोस्त, अलवर में ट्रक ने ली युवती की जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
Kota News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में किसानों से लाखों की ठगी का आरोपी मंडी व्यापारी विकास बंसल गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी
Baran News
2
Kota News
3
Sikar news
4
Rajasthan News
5
rajasthan crime