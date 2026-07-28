/कोटा में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बुझाए दो घरों के चिराग, बाइक भिड़ंत में दोनों युवकों की मौत

Kota News: भोरा रोड बाईपास के पास रविवार देर शाम अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद दोनों को इलाज के लिए कोटा ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक के बाद एक दोनों ने दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं.

हादसे में दोनों युवक गंभीर घायल हुए

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जानकारी के अनुसार, भोरा बाईपास के पास रविवार देर शाम बाइक की अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ंत हो गई. हादसे में कपिल सुमन (30) और भगवती मेहरा (35) गंभीर रूप से घायल हुए थे. दोनों को इलाज के लिए कोटा ले जाया गया.

इलाज के दौरान कपिल सुमन ने रविवार को दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल भगवती मेहरा ने सोमवार को कोटा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे की खबर से दोनों परिवारों में मातम छा गया.

पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली की जब्त

घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया. परिजनों की रिपोर्ट पर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. पुलिस ने अवैध खनन से जुड़ा प्रकरण भी दर्ज किया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है.

अवैध बजरी परिवहन पर उठे सवाल

इस हादसे ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध बजरी के खनन और परिवहन पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र की सड़कों पर लंबे समय से बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां बेखौफ दौड़ रही हैं. लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं. दो युवकों की मौत ने उनके परिवारों से सहारा छीन लिया है. घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भी चिंता और नाराजगी है.

लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन और बजरी परिवहन के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है. साथ ही इस काम में शामिल जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने की मांग उठाई गई है.

अब सवाल यह भी है कि यदि क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन लंबे समय से चल रहा था, तो इसे रोकने के लिए पहले प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. पुलिस जांच के बाद हादसे और अवैध बजरी परिवहन से जुड़े पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.