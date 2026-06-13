/आदि कैलाश से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर गिरी चट्टान, रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत 2 की मौत

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Uttarakhand Accident: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा धारचूला से करीब 42 किलोमीटर दूर पंपाबे क्षेत्र में उस समय हुआ, जब आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर पहाड़ी से विशाल चट्टान आ गिरी.
जानकारी के अनुसार, रामगंजमंडी निवासी एक ही परिवार के 9 चचेरे भाई-बहन उत्तराखंड यात्रा पर गए हुए थे. श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली बेस कैंप के दर्शन किए थे. शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे लौटते समय पंपाबे क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर वाहन के अगले हिस्से पर गिर गया.
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हादसे में रामगंजमंडी निवासी केशव खंडेलवाल (15) और वाहन चालक सुरेंद्र गर्ब्याल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ऋषभ खंडेलवाल, राघव खंडेलवाल, हनी खंडेलवाल और आयुष खंडेलवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल धारचूला संयुक्त अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को हायर सेंटर रेफर किया गया.
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घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे. एसडीएम आशीष जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और बेहतर उपचार के निर्देश दिए. बताया जा रहा है कि सोबला-ढांकर सड़क पर इन दिनों चौड़ीकरण कार्य चल रहा है. क्षेत्र में पहले भी पहाड़ी दरकने की घटनाएं हो चुकी हैं. आशंका है कि पहाड़ी पर लटके अस्थिर बोल्डर के गिरने से यह हादसा हुआ.
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