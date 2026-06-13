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आदि कैलाश से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर गिरी चट्टान, रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत 2 की मौत

Uttarakhand Accident: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited byAman SinghReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 13, 2026, 03:42 PM|Updated: Jun 13, 2026, 03:42 PM
आदि कैलाश से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर गिरी चट्टान, रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत 2 की मौत
Image Credit: Uttarakhand Pithoragarh Accident

Uttarakhand Accident: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में रामगंजमंडी के 15 वर्षीय किशोर समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा धारचूला से करीब 42 किलोमीटर दूर पंपाबे क्षेत्र में उस समय हुआ, जब आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पर पहाड़ी से विशाल चट्टान आ गिरी.

जानकारी के अनुसार, रामगंजमंडी निवासी एक ही परिवार के 9 चचेरे भाई-बहन उत्तराखंड यात्रा पर गए हुए थे. श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली बेस कैंप के दर्शन किए थे. शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे लौटते समय पंपाबे क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर वाहन के अगले हिस्से पर गिर गया.

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हादसे में रामगंजमंडी निवासी केशव खंडेलवाल (15) और वाहन चालक सुरेंद्र गर्ब्याल की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ऋषभ खंडेलवाल, राघव खंडेलवाल, हनी खंडेलवाल और आयुष खंडेलवाल गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल धारचूला संयुक्त अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को हायर सेंटर रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे. एसडीएम आशीष जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली और बेहतर उपचार के निर्देश दिए. बताया जा रहा है कि सोबला-ढांकर सड़क पर इन दिनों चौड़ीकरण कार्य चल रहा है. क्षेत्र में पहले भी पहाड़ी दरकने की घटनाएं हो चुकी हैं. आशंका है कि पहाड़ी पर लटके अस्थिर बोल्डर के गिरने से यह हादसा हुआ.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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