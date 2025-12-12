बाघिन ‘ऐरोहेड’ की बेटी 'कनकटी' ने मचाई सनसनी! 2 दिन बाद पकड़ी गई, जानें कैसे किया गया ट्रेंकुलाइज

Kota News: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) प्रशासन ने लगातार दो दिनों तक चलाए गए विशेष रेस्क्यू और मॉनिटरिंग ऑपरेशन के बाद बाघिन MT-8 को सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज कर पुनः 82 वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित एनक्लोजर में छोड़ दिया है. बाघिन MT-8, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन ऐरोहेड (T-84) की संतति है. रणथंभौर में मानव-वन्यजीव संघर्ष की एक घटना के बाद MT-8 को मुकुंदरा लाया गया था और दारा रेंज में बने विशाल संरक्षित एनक्लोजर में रखा गया था.

9 दिसंबर को एनक्लोजर से बाहर निकली बाघिन

9 दिसंबर की सुबह बाघिन कनकटी 82 वर्ग किमी के सुरक्षित एनक्लोजर से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ गई. एनक्लोजर से निकलने के बाद वह सबसे पहले अमझार गांव की दिशा में गई और फिर झामरा वैली क्षेत्र की ओर मूव कर गई.

बाघिन के बाहरी क्षेत्र में पहुंचने से वन विभाग की टीमें तुरंत अलर्ट पर आ गईं. इस दौरान बाघिन का मूवमेंट कई बार रेलवे लाइन और कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहद नजदीक रिकॉर्ड हुआ, जिससे दुर्घटना या मानव-वन्यजीव संघर्ष का जोखिम बढ़ गया था.

24 घंटे की रेडियो टेलीमेट्री निगरानी

बाघिन की स्थिति को नियंत्रित और सुरक्षित रखने के लिए उसकी लोकेशन और मूवमेंट की निरंतर निगरानी रेडियो टेलीमेट्री के माध्यम से की जाती रही. फील्ड टीमें चौबीसों घंटे मुस्तैद रहीं और बाघिन के हर कदम पर नजर रखती रहीं ताकि वह किसी घनी आबादी या खतरनाक क्षेत्र में न पहुंचे.

विशेष टीम ने किया सफल ट्रेंकुलाइज

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष ट्रेंकुलाइज टीम को बुलाया गया. विशेषज्ञों ने सुरक्षित दूरी से बाघिन को सफलतापूर्वक ट्रेंकुलाइज किया. इसके बाद मौके पर ही उसका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई.

जांच के बाद वन विभाग ने MT-8 को सुरक्षित वाहन से वापस उसके मूल 82 वर्ग किमी के एनक्लोजर में छोड़ दिया. एनक्लोजर में पहुंचने के बाद उसकी गतिविधियों और स्वास्थ्य पर वन अधिकारियों द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है.

खतरे पर काबू, स्थिति सामान्य

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघिन का एनक्लोजर से बाहर निकलना चिंताजनक था, विशेष रूप से रेलवे लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट उसके मूवमेंट के कारण. समय पर कार्रवाई और विशेषज्ञ टीमों की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ सकी और किसी बड़े मानव-वन्यजीव संघर्ष या दुर्घटना की नौबत नहीं आई. मुकुंदरा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने राहत जताई है कि बाघिन अब सुरक्षित स्थान पर है और उसकी निगरानी सुदृढ़ की गई है.

