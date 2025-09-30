कोटा में अपार्टमेंट ने ले ली दो सगे भाइयों की जान, भीषण आग के बाद दम घुटने से बाल कलाकार की दर्दनाक मौत

Kota News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में स्थित दीपश्री मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. फ्लैट में लगी आग और उससे उठे धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड भरने के कारण दो सगे भाइयों, 15 वर्षीय शौर्य शर्मा और 10 वर्षीय वीर शर्मा की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे ने न केवल परिवार को गहरा सदमा दिया, बल्कि पूरे कोटा में शोक की लहर दौड़ा दी.

हादसे की भयावह रात

हादसे की रात शौर्य और वीर अपने बेडरूम में सो रहे थे, जब फ्लैट में अचानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि ड्रॉइंग रूम का एसी, एलईडी टीवी और फर्नीचर तक जलकर पिघल गए. धुएं के कारण फ्लैट में वेंटिलेशन नहीं मिला, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ गया और दोनों भाइयों की जान चली गई. उस समय उनके पिता जितेंद्र शर्मा पास के जागरण में थे, जबकि मां रीता शर्मा शूटिंग के लिए मुंबई गई हुई थीं.

मां का हृदय विदारक दृश्य

हादसे की सूचना मिलते ही रीता शर्मा को कोटा बुलाया गया. अपने दोनों बेटों के शव देखकर वह फूट-फूटकर रो पड़ीं. बार-बार शौर्य को उठाने की कोशिश करते हुए वह कहती रहीं, “तू तो कभी बिना चश्मे नहीं रहता था, आज कैसे बिना चश्मे है?” यह मंजर देखकर अपार्टमेंट में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. अंतिम संस्कार के दौरान शौर्य को उसका चश्मा पहनाया गया, जो उनके परिवार के लिए एक भावनात्मक क्षण था.

होनहार बच्चों की अधूरी कहानी

परिवार के दोस्त हिमांशु अरोरा ने बताया कि शौर्य और वीर बेहद होनहार थे. शौर्य आईआईटी की कोचिंग कर रहा था और पढ़ाई में अव्वल था, जबकि वीर एक बाल कलाकार था, जिसने कई सीरियल और गानों में अभिनय किया था. वह जल्द ही एक मूवी की शूटिंग के लिए जाने वाला था. दोनों भाइयों की असामयिक मृत्यु ने सभी को स्तब्ध कर दिया.

नेत्रदान और अंतिम विदाई

पोस्टमार्टम के बाद दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार किया गया. इससे पहले परिजनों ने उनकी आंखें दान कर एक नेक कार्य किया. जितेंद्र शर्मा निजी कोचिंग में फैकल्टी हैं, जबकि रीता शर्मा मॉडल और अभिनेत्री हैं, जो मुंबई और कोटा के बीच आती-जाती रहती हैं. इस हादसे ने कोटा में अग्नि सुरक्षा और अपार्टमेंट्स में वेंटिलेशन की कमी जैसे मुद्दों को फिर से उजागर किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.