/छत पर मोबाइल से बातचीत बनी काल, आकाशीय बिजली ने ली युवक की जान

Kota News: कोटा जिले के रानपुर थाना क्षेत्र के केबल नगर में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. 23 वर्षीय नीरज गुर्जर की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. परिवार के मुताबिक नीरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई. देखते ही देखते नीरज उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी की जंग हार गया

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हादसे के तुरंत बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने नीरज को गंभीर हालत में जगपुरा स्थित सुधा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अस्पताल में चीख-पुकार मच गई.



पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

अस्पताल प्रशासन की सूचना मिलने पर रानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया तथा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है.



इलाके में शोक, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

नीरज की असमय मौत से पूरे केबल नगर में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन और स्थानीय लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं. मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कुछ ही क्षणों में एक हंसता-खेलता परिवार मातम में बदल गया. मृतक के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है.



मौसम खराब होने पर बरतें सावधानी

बारिश और आंधी-तूफान के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. ऐसे मौसम में खुले स्थान, खेत, छत या ऊंची जगहों पर खड़े रहने से बचना चाहिए. मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लेना और बिजली कड़कने के दौरान खुले क्षेत्र में मोबाइल फोन के उपयोग के बजाय स्वयं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को प्राथमिकता देना अधिक सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, वैज्ञानिक प्रमाण यह स्थापित नहीं करते कि केवल मोबाइल फोन पर बात करने से आकाशीय बिजली आकर्षित होती है; मुख्य खतरा खुले और असुरक्षित स्थान पर मौजूद होने से होता है.

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