ट्रैक्टर-ट्रॉली को पिकअप ने मारी टक्कर, 18 लोग घायल, 1 की मौत

Kota News: कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया. एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार ग्रामीणों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे.



घायलों को अस्पताल में भर्ती

हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान रोनक, कन्हैयालाल, देवासी, रेहान, विमला, सुगना, शंकर, बद्रीलाल, अक्षिता, शिव, खुशी, राजेश, अनिता, कुंजबिहारी, बाबूलाल, चेतन और मनभर के रूप में हुई है. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस और स्थानीय वाहनों की मदद से तुरंत कोटा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

हादसे का कारण और विवरण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चार गांवों के ग्रामीण मऊ के महल जा रहे थे. तभी सिमलिया क्षेत्र में सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. टक्कर के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिससे सवार ग्रामीण सड़क पर बिखर गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने शुरू की जांच

सिमलिया थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की. पुलिस ने मृतक की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया. पुलिस ने चालक की तलाश तेज कर दी है.