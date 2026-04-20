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जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के 4 छात्रों ने लहराया परचम, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

JEE Mains 2026 Session 2 Topper List: JEE मेन सेशन-2 का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार कुल 14 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किए. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा 5-5 टॉपर्स निकले हैं. छात्र अपना स्कोर NTA की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. राजस्थान से 4 और दिल्ली से 3 छात्र टॉपर बने हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Apr 20, 2026, 09:59 PM|Updated: Apr 20, 2026, 09:59 PM
जेईई मेन सेशन-2 का रिजल्ट हुआ घोषित, राजस्थान के 4 छात्रों ने लहराया परचम, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट
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JEE Mains 2026 Session 2 Topper List: जेईई मेन सेशन-2 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. अगर आपने यह परीक्षा दी थी, तो आप एनटीए (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, इस बार कुल 14 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल कर कमाल कर दिया है. पिछले यानी पहले सेशन में यह कारनामा 12 छात्रों ने किया था.

राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है, जहाँ से 5-5 उम्मीदवारों ने पूरे अंक पाए हैं. राजस्थान से 4, दिल्ली से 3, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा से 2-2 छात्र इस लिस्ट में शामिल हैं. इनके अलावा तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, चंडीगढ़ और ओडिशा से भी एक-एक छात्र ने टॉप स्कोर हासिल किया है.

जेईई मेन सेशन-2 टॉपर्स लिस्ट 2026

छात्र का नाम राज्य/शहर
आरूष सिंघलचंडीगढ़
जोनाला रोशन मणिदीप रेड्डीआंध्र प्रदेश
श्रेयस मिश्रादिल्ली
मान्ता शिव कामेशतेलंगाना
सिद्धार्थ श्रीकांत अठाले महाराष्ट्र
तुंका दुर्गा सुप्रभात आंध्र प्रदेश
नरेंद्रबाबू गारी माहितआंध्र प्रदेश
अर्नव गौतमराजस्थान
शुभम कुमार बिहार
आदित्य गुप्तादिल्ली
तम्मिना गिरीश तमिलनाडु
कबीर छिल्लर राजस्थान
चिरंजीव करराजस्थान
भावेश पात्राओडिशा
अनय जैनहरियाणा
अथर्व पंजाबीदिल्ली

रिजल्ट आने के बाद क्या बोले कबीर छिल्लर
एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट कोटा के क्लासरूम स्टूडेंट कबीर छिल्लर ने जेईई मेन सेशन-1 में परफेक्ट स्कोर 300 में से 300 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है. सेशन-2 की परीक्षा में शामिल नहीं हुए. परिवार मूलतः दिल्ली-एनसीआर गुरूग्राम से है. पिछले दो वर्षों से एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के रेगुलर क्लासरुम स्टूडेंट कबीर की यह उपलब्धि लगातार मेहनत, सटीक रणनीति और सेल्फ एनालिसिस का परिणाम है. कबीर के पिता मोहित छिल्लर आईआईटीयन हैं और वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मां प्रियंका छिल्लर प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं. कबीर इससे पहले 10वीं कक्षा 98 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण कर चुके हैं. कबीर ने बताया कि मेरी सक्सेस का मुख्य कारण फैकल्टीज का गाइडेंस मानता हूं, साथ ही मैंने अपने पढ़ाई करने के तरीके को भी अलग बनाया है. क्योंकि मैं सेल्फ स्टडीज में अटेंशन स्पान और क्वालिटी देखता हूं. हर टेस्ट के बाद खुद का एनालिसिस किया और जहां कमी थी, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया. मैं एग्जाम से पहले स्टडी स्ट्रेटेजी को फाइन ट्यून करता हूं. नियमित मॉक टेस्ट देने के साथ-साथ हर पेपर का डीपली एनालिसिस किया, जिससे मेरी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों बेहतर होते चले गए. कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है. रटने की बजाय हर टॉपिक को समझना और उसे एप्लाई करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही. पढ़ाई को छोटे-छोटे टारगेट्स में बांटा, शॉर्ट नोट्स बनाए और नियमित रिवीजन को अपनी आदत बनाया. गलतियों को दोहराने से बचने के लिए मैं हर टेस्ट के बाद कमजोरियों पर फोकस करता था. मैं दोस्तों के साथ समय बिताता हूं, जिससे मानसिक रूप से रिफ्रेश रहने में मदद मिलती है. भविष्य को लेकर मेरा लक्ष्य स्पष्ट है. आईआईटी मुम्बई से कम्प्यूटर साइंस ब्रांच में बीटेक करने के बाद वर्ल्ड की नंबर-1 मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं.

क्या बोले अर्नव और शुभम?
टॉप 10 में एलेन में कोटा में पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है. कोटा क्लासरूम स्टूडेंट कबीर छिल्लर ने ऑल इंडिया पहली रैंक बनाई है. कबीर ने 300 में से 300 अंक हासिल किए हैं. इसके अलावा टॉप 10 में पांचवा, छठा और आठवां नंबर भी इंस्टिट्यूट से ही आया है. पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले अरनव गौतम ने बताया कि उन्होंने समय-समय पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है. लेकिन अधिकतर सोशल मीडिया से वह दूर ही रहे हैं. अरनव ने कहा कि पढ़ाई में अगर कोई डाउट होते हैं तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है. अगर वह क्लियर नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाओगे. वही छठे स्थान पर आए शुभम कुमार ने बताया कि उन्होंने कोचिंग में पढ़ाई के अलावा सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दिया. इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम किया.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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