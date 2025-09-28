Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में दहन होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण ?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण दहन होगा. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 28, 2025, 07:33 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 07:33 PM IST

Trending Photos

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा
8 Photos
CM Bhajanlal Sharma

Gen Z की नई शक्ति ने लिया सनातन रक्षक बनने का प्रण! डीग में मिलने पहुंचे CM भजनलाल शर्मा

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल
8 Photos
Rajasthani Gujiya

दशहरा पर बनाएं मशहूर राजस्थानी गुजिया, त्यौहार को बनाएं और भी स्पेशल

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में दहन होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण ?

Trending Quiz: किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है.

जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में दशहरा मेले पर कहां सबसे बड़ा रावण का पुतला बन रहा है. अगर आप नहीं जानते हैं, तो आज ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं. दशहरा 2 अक्टूबर को बनाया जाएगा. इस दिन लोग रावण के पुतले का दहन करके भगवान श्री राम के जीत का जश्न मनाते हैं.

ऐसे में इस बार राजस्थान के कोटा जिले में भव्य और विकराल रावण का पुतला बनाया जा रहा है. कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार 215 फीट के रावण का पुतला तैयार हो रहा है. दावा यह भी किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला होगा.

दशहरा मेला कमेटी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्ज करवाएगी. रावण के पुतले का निर्माण कार्य लगभग 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंKota Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news