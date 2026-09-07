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कोटा में ट्रक का टायर फटने से दर्दनाक हादसा, हवा भरते समय खल्लासी गंभीर घायल

Kota Accident: कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार को ट्रक के टायर में हवा भरते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया. टायर फटने से पास खड़ा खल्लासी राजू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. अनंतपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Sep 07, 2026, 11:39 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 11:39 AM IST
कोटा में ट्रक का टायर फटने से दर्दनाक हादसा, हवा भरते समय खल्लासी गंभीर घायल
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

Kota News: कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया. एक दुकान के बाहर ट्रक के टायर में हवा भरते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया. टायर फटने से पास खड़ा खल्लासी राजू गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. राजू की हालत गंभीर बताई जा रही है.


सब्जी मंडी से माल खाली करने के बाद पहुंचे थे
ट्रक चालक अब्दुल सलीम ने बताया कि वे सब्जी मंडी में माल खाली करने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे थे. यहां ट्रक का टायर बदलवाया जा रहा था. दुकान पर नए टायर में हवा भरने के दौरान अचानक टायर फट गया. धमाका इतना तेज था कि इसकी चपेट में पास खड़ा खल्लासी राजू आ गया. टायर फटने के बाद राजू गंभीर रूप से घायल हो गया.

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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार जारी
हादसे के तुरंत बाद घायल राजू को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. यहां उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना की सूचना मिलने पर अनंतपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.


टायर में हवा भरते समय हुआ हादसा
बताया गया कि ट्रक का टायर बदलने के बाद उसमें हवा भरी जा रही थी. इसी दौरान अचानक टायर ब्लास्ट हो गया. हादसे में खल्लासी राजू इसकी चपेट में आ गया. ट्रक चालक अब्दुल सलीम ने हादसे की जानकारी दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे के कारणों और घटनाक्रम को लेकर पुलिस की जांच जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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