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कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले का खुलासा, दो आरोपी टोंक से गिरफ्तार, कोचिंग जाने के बाद लापता हुई थी बालिका

Minor Girl Case: कोटा के भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बालिका 1 जून को कोचिंग के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 14, 2026, 12:27 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:27 PM
कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले का खुलासा, दो आरोपी टोंक से गिरफ्तार, कोचिंग जाने के बाद लापता हुई थी बालिका
Image Credit: Minor Girl Case

Kota Crime News: कोटा शहर के भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार पीड़ित बालिका 1 जून को हाट रोड स्थित कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी. परिजनों ने काफी तलाश के बाद 2 जून को भीमगंजमंडी थाने में गुमशुदगी और अपहरण की आशंका को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

मामला दर्ज होते ही सक्रिय हुई पुलिस

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परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण संख्या 120/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद मिश्रा और वृत्ताधिकारी डॉ. पूनम के पर्यवेक्षण में विशेष टीम का गठन किया गया.

थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में गठित टीम को बालिका की तलाश और आरोपियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र की सहायता से मामले की जांच को आगे बढ़ाया.

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना से मिली सफलता

जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देती रही. तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र में छिपे हुए हैं.

इसके बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए 13 जून को दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुद्धीप्रकाश पुत्र रामफूल बैरवा (29) निवासी बरवाड़ा रोड, मोलवी नगर तथा जीतेश मीणा पुत्र रामसिंह मीणा (22) निवासी चारभुजा मंदिर के पास, चोरू के रूप में हुई है.

पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों से मामले को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही. साथ ही बालिका के साथ हुई वारदात के सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है.

न्यायालय में किया जाएगा पेश

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए रिमांड की मांग कर सकती है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच जारी है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

इस कार्रवाई को कोटा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के मामलों में पुलिस संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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