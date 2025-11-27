कार और बाइक की टक्कर के बाद खूनी संघर्ष, दो भाई गंभीर रूप से घायल

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र में सेंट्रल जेल के निकट बुधवार देर शाम कार और मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर से गुस्साए मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कार सवार दो भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया.

मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हहला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर पूनम मौके पर पहुंची और घायलों के परिजनों से बातचीत की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉक्टर पूनम ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल अजय सक्सेना व संजय सक्सेना निवासी सोगरिया कार से जा रहे थे कि ग्लोबल चौराहे पर सेंट्रल जेल के निकट कार मोटरसाइकिल के टक्कर होने पर मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने कार सवार अजय सक्सेना और संजय सक्सेना पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए.

दोनों घायलों का उपचार इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है. वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम में भी गठित की है. शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. घायलों के परिजन प्रिंस सक्सेना ने बताया कि उनके पिता व चाचा मकान में बिजली फिटिंग का सामान लेने के लिए जा रहे थे तब यह घटना हुई.