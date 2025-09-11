Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Kota News: जगन्नाथ पूरा में भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, भारी भरकम ट्रोले ने ले ली दो जान, दर्दनाक मौत

Kota News:  जगन्नाथपुरा में NH-27 पर भीषण हादसा! ट्रोला पलटने से सोयाबीन चुरी के कट्टे फ्लाईओवर से गिरे, 2 लोगों की दबकर मौत. कैथून पुलिस मौके पर, जांच शुरू.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 11, 2025, 08:33 AM IST | Updated: Sep 11, 2025, 08:33 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून कह कहर
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून कह कहर

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान के पहले गैर-हिंदू मुख्यमंत्री कौन थे?

Kota News: जगन्नाथ पूरा में भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, भारी भरकम ट्रोले ने ले ली दो जान, दर्दनाक मौत

Kota News: ग्राम जगन्नाथ पूरा में नेशनल हाईवे 27 पर एक ट्रोला अनियंत्रित होकर हाइवे पर पलट जाने से भीषण सड़क हादसा हो गया है ट्रोले के पलटने से उसमे रखे हुए सोयाबीन के चुरी के कट्टे फ्लाईओवर से नीचे गिर गए, जिसमें दबने से दो लोगों की मौत हो गई.

कैथून थानाधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि शाम 8 बजे नेशनल हाईवे 27 जगन्नाथपुरा में हाईवे के फ्लाईओवर पर एक ट्रोला कोटा से बारां की तरफ जा रहा था. इस ट्रोले में सोयाबीन की चुरी से भरे हुए कट्टे रखे हुए थे, जो अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रोले में रखे कट्टे फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे गिर गए, जिनके नीचे से गुजर रहे दो व्यक्ति उन कट्टो ने नीचे दब गए एवम उनकी मोके पर ही मृत्यु हो गई.

सड़क हादसे में रवि पुत्र वालाबकस जाती बेरवा उम्र 22 साल निवासी देवकाधार थाना घाटोली झालावाड़ हाल जगन्नाथपुरा व नरेंद्र पुत्र मांगीलाल जाति बेरवा उम्र 30 साल निवासी देव काधार थाना घाटोली झालावाड़ हाल जगन्नाथपुर के रहने वाले थे.दोनों मृतक वर्तमान में जगन्नाथपुरा में ही रह रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


सीआई संदीप शर्मा ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को एमबीएस अस्पताल भेज दिया गया है. उनके परिजनों के आने के बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. इस दुर्घटना के बाद मौके से ट्रोला चालक व अन्य सवार फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है. ग्रामीण सतीश भारद्वाज ने बताया कि ट्रोले से करीब 150 से 200 कट्टे ऊपर से नीचे गिर गए थे जिससे वहाँ से गुजर रहे दो व्यक्ति उन कट्टो ने नीचे गिर गए जिन्हें ग्रामीणों के मदद से निकाला गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news