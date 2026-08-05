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पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग, पथरीली जमीन पर गिरने से दो तस्करों की दर्दनाक मौत

Kota Police: कोटा में पुलिस नाकाबंदी से बचने के प्रयास में दो डोडा चूरा तस्करों ने करीब 100 फीट ऊंचे चंबल पुल से छलांग लगा दी. दोनों पानी की बजाय पथरीली जमीन पर गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने घटनास्थल के पास से 117 किलो डोडा चूरा बरामद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Aug 05, 2026, 04:12 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 04:12 PM IST
पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग, पथरीली जमीन पर गिरने से दो तस्करों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान के कोटा जिले में पुलिस की सख्त नाकाबंदी के दौरान एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. पुलिस से बचकर भाग रहे दो कथित डोडा चूरा तस्करों ने गिरफ्तारी के डर से चंबल नदी के पुल से छलांग लगा दी. लेकिन जिस जगह उन्होंने छलांग लगाई, वहां पानी नहीं बल्कि पथरीली जमीन और मिट्टी थी. करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.


नाकाबंदी तोड़कर भागी कार, पुलिस ने किया पीछा

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कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के अनुसार एक्सप्रेस-वे पर ऑपरेशन रूट क्लीयरेंस के तहत बूढ़ाधीत थाना पुलिस मंडावरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर रही थी. इसी दौरान कोटा से सवाई माधोपुर की ओर जा रही एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया. लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से नाकाबंदी तोड़ दी और मौके से फरार हो गया.


पुलिस ने तुरंत कार का पीछा शुरू किया. लगभग 15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद संदिग्ध कार चंबल नदी के पुल के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली. कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि आरोपी आसपास छिपे हो सकते हैं.

पुल के नीचे मिले दोनों घायल, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत
जब पुलिस ने पुल के नीचे तलाश की तो दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े मिले. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुल से छलांग लगाई थी. लेकिन नदी में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण वे सीधे पथरीली सतह पर गिरे. गंभीर चोटों के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक पुल की ऊंचाई करीब 100 फीट है, जिससे गिरना जानलेवा साबित हुआ.

घटनास्थल के पास मिला 117 किलो डोडा चूरा
पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने नाकाबंदी स्थल से कुछ किलोमीटर दूर सड़क किनारे 117 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि पीछा किए जाने के दौरान तस्करों ने मादक पदार्थ को रास्ते में फेंक दिया था ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके. बरामद डोडा चूरे को जब्त कर लिया गया है और इसकी तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है.


एक पंजाब और दूसरा बारां का रहने वाला
पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. इनमें एक की पहचान राज सिंह, निवासी संगरूर (पंजाब) के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान चैन सिंह, निवासी हरनावदा, जिला बारां के रूप में हुई है. दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और उनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था.


तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि यह मामला केवल दो आरोपियों तक सीमित नहीं हो सकता. बरामद 117 किलो डोडा चूरा यह संकेत देता है कि इसके पीछे एक बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. पुलिस अब कार की फोरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. साथ ही घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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