हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा पर ''बुलडोजर प्रहार'', दो मंजिला मकान ध्वस्त

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 07:01 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 07:01 PM IST

Kota Bulldozer Action: राजस्थान में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है. ताजा मामला कोटा के सांगोद का है, जहां पुलिस पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा की अवैध सल्तनत को आज मिट्टी में मिला दिया गया. रविवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने आदिल के दो मकानों को जमींदोज कर दिया.

रविवार की सुबह सांगोद के अमृतखेड़ी गांव में प्रशासन का पीला पंजा जमकर चला. कार्रवाई का निशाना हिस्ट्रीशीटर और पुलिस पर फायरिंग का आरोपी आदिल मिर्जा था. सुबह 9 बजे ही राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गई. देखते ही देखते बुलडोजर ने आदिल मिर्जा के अवैध निर्माणों को ढहाना शुरू कर दिया.

सबसे पहले आदिल के दो कमरों वाले मकान को तोड़ा गया. इसके ठीक बाद पास में ही बने उसके चाचा गफ्फार मिर्जा के दो मंजिला मकान पर भी बुलडोजर चला. पुलिस के मुताबिक, इस दो मंजिला मकान का इस्तेमाल भी आदिल मिर्जा ही कर रहा था. करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह दो मंजिला इमारत भरभराकर नीचे आ गिरी.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. मकानों के आसपास के सभी रास्तों को सील कर दिया गया था ताकि कोई विरोध न हो सके. प्रशासन के मुताबिक, आदिल ने न सिर्फ पक्का निर्माण किया था, बल्कि करीब चार बीघा सरकारी जमीन पर भी कब्जा जमा रखा था.

नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण ''गैरमुमकिन बावड़ी'' की भूमि पर किया गया था, जो पूरी तरह अवैध था. यह मकान गैरमुमकिन बावड़ी की भूमि पर बना हुआ था. इस मामले को लेकर नगर पालिका द्वारा पूर्व में ही नोटिस चस्पा कर सूचित किया जा चुका था. नोटिस की मियाद अवधि तक भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज नगर पालिका द्वारा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है.

पक्के निर्माण के साथ ही करीब चार बीघा जमीन पर भी कब्जा था, जिसे हटवाया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी. कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर का अपराधियों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन आदिल मिर्जा के अवैध साम्राज्य को ध्वस्त कर पुलिस ने इलाके में एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

