कोटा में आवारा कुत्तों का कहर, 20 मिनट में दो मासूमों पर हमला

Kota Dog Bite: राजस्थान के कोटा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है. शुक्रवार को 20 मिनट में आवारा कुत्तों ने दो बालकों पर हमला कर दिया. हमले में तीन-तीन साल के दोनों मासूम बच्चों पर चेहरे पर घाव हो गए.

आनन-फानन में परिजनों ने तुरंत दोनों बच्चों को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को जेके लोन अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन परिजन निजी अस्पताल में लेकर गए. घटना शुक्रवार को शाम आरके पुरम थाना इलाके के बंधा धर्मपुरा की है. बंधा धर्मपुरा निवासी रामकरण ने बताया कि उसका 3 साल का भतीजा अंकित घर के बाहर खेल रहा था.

अचानक से आवारा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और अंकित पर झपट पड़ा. अंकित के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर में मौजूद परिजन बाहर आए, तब तक कुत्ता भाग चुका था. अंकित के गाल (जबड़े के पास) और कान के पास से खून निकल रहा था. उसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाए.

अंकित को इंजेक्शन लग रहा था, उसी समय एक और घायल बच्चे इशू (3) को हॉस्पिटल लाया गया. इशू के भी गाल और कान के पास घाव हो गए थे. रामकरण ने बताया कि इशू पुत्र राजू गुर्जर भी बंधा धर्मपुरा में रहता है. दोनों परिवार करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं. कुत्ते ने पहले अंकित को काटा फिर 1 किमी दूर जाकर इशू पर अटैक किया.

दोनों बच्चों का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज किया. फिर मौके पर मौजूद स्टाफ ने इलाज के लिए 12-13 किमी दूर जेके लोन हॉस्पिटल जाने को कहा, लेकिन हम जेके लोन हॉस्पिटल की बजाय दोनों बच्चों को निजी हॉस्पिटल ले गए.

डॉक्टर ने बच्चों को इंजेक्शन लगाया है और अब बच्चों को घर लेकर आ गए. रामकरण ने कहा कि निगम की टीमें आवारा कुत्तों को पकड़कर इंजेक्शन लगाकर बंधा धर्मपुरा में छोड़ जाती है. यहां पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं. ऐसे में लोग कुत्तों की वजह से डर के साए में रहने को मजबूर हैं.

न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. सुनील मीणा ने कहा कि दोनों बच्चों के फेस पर डॉग बाइट हो रहा था, उनका प्राथमिक उपचार किया गया है. हॉस्पिटल में बच्चा वार्ड नहीं है. इसलिए दोनों को इलाज के लिए जेके लॉन रेफर किया गया.