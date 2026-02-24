Zee Rajasthan
Kota News: राजस्थान के कोटा जिले में यूजीसी कानून 2026 को लेकर सवर्ण समाज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. विभिन्न संगठनों से जुड़े सवर्ण समाज प्रतिनिधियों ने कानून को संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए इसे 'काला कानून' करार दिया है. सवर्ण समाज प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कानून में संशोधन नहीं किया गया या इसे वापस नहीं लिया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. 
 

Published:Feb 24, 2026, 01:59 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 01:59 PM IST

कोटा में UGC कानून 2026 को लेकर सवर्ण समाज का दिखा विरोध, दिया ज्ञापन

Kota News: यूजीसी कानून 2026 को लेकर सवर्ण समाज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. विभिन्न संगठनों से जुड़े सवर्ण समाज प्रतिनिधियों ने कानून को संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए इसे 'काला कानून' करार दिया है. इसी मुद्दे को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा और अपनी आपत्तियां विस्तार से रखीं.

ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि नए नियमों के कारण सवर्ण समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है. उनका आरोप है कि कानून की कुछ धाराएं एकतरफा प्रतीत होती हैं और इससे समानता के सिद्धांत पर आंच आती है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आमजन की भावनाओं और समाज की चिंताओं को प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वे समाज की भावनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे.

व्यापक विरोध दर्ज कराया जाएगा

सवर्ण समाज प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कानून में संशोधन नहीं किया गया या इसे वापस नहीं लिया गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. उन्होंने कहा कि नेताओं और जनप्रतिनिधियों का सभाओं में घेराव किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक विरोध दर्ज कराया जाएगा.

किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की भावना न रहे

ज्ञापन में समाज की ओर से कई मांगें रखी गई हैं. इनमें नियमों में 'कास्ट न्यूट्रल' शब्दावली शामिल करने की मांग प्रमुख है, ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव की भावना न रहे. इसके अलावा झूठी शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान करने, शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले 72 घंटे के भीतर स्वतंत्र प्रारंभिक जांच समिति द्वारा जांच अनिवार्य करने की मांग की गई है.

प्रतिनिधियों ने यह भी सवाल उठाया कि यदि अन्य समुदाय वर्ग का छात्र सवर्ण छात्र से दुर्व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है. उनका कहना है कि यदि ओबीसी वर्ग को पीड़ित पक्ष में रखा गया है, तो सामान्य वर्ग को उसी आधार पर शामिल क्यों नहीं किया गया.

सवर्ण समाज ने दोहराया कि जब तक नियमों में आवश्यक बदलाव या कानून की वापसी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने इसे समान अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष बताया है.

