/कोटा में सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर विवाद, धर्मांतरण के आरोप में युवक पर FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

Kota Religious Conversion Controversy: राजस्थान के कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो मिलने का मामला सामने आया है. उद्योग नगर थाना पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी है, जबकि बजरंग दल ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के मोबाइल फोन से हिंदू देवी-देवताओं के प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो और अन्य सामग्री मिलने का मामला सामने आया है. बजरंग दल कार्यकर्ता योगेश रेनवाल की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार शिकायत 15 जून को प्राप्त हुई थी.

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शिकायत में मोबाइल फोन में आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का आरोप लगाया गया है. मामले में डिजिटल साक्ष्यों की भी तकनीकी जांच की जा रही है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि युवक कुछ सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय समूहों से जुड़ा हुआ था.

साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समाज में वैमनस्य फैलाने से जुड़ी गतिविधियों के आरोप भी लगाए गए हैं, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी. बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया है कि हिंदू नाबालिग युवतियों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए हुए हैं.

युवक भी टेलीग्राम स्नैपचैट डिस्कार्ड चैनल के जरिए ऐसे ही ग्रुपों से जुड़ा हुआ है, जो खास मकसद जिहाद अल अकबर को अंजाम देने में जुटे हैं. इसके तहत पहले हिंदू से मुस्लिम बनाकर उनसे हिंदू नाबालिक लड़कियों और महिलाओं को फसाया जाता है, उनके मन में सनातन के खिलाफ जहर भरा जाता है फिर धार्मिक प्रतीकों के साथ युवतियों का अश्लील वीडियो बनवाया जाता है.

यह वीडियो दूसरे चैनलों में भेजा यानि फारवर्ड किया जाता है. कुछ इनके ग्रुप से जुड़े स्क्रीन रिकॉर्ड और ऑडियो भी सामने आए हैं, जिसमें बाकायदा प्लानिंग से लेकर साजिश और मंसूबों से लेकर लंबे समय से चल रहे इस खेल का खुलासा होता है.

योगेश रेनवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इन चैनलों को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है. इस मुहिम का उद्देश्य पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के जरिए धार्मिक प्रतीकों का अपमान करके ईशनिंदा करवाना है और विश्व में हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है, ताकि हिंदुओं के अंदर हिंदू धर्म के प्रति नफरत का बीज बोया जा सके.

बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं का अपमान करके धर्म परिवर्तन करवाया जा सके. यह सब सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर किया जा रहा है. इसके जरिए राष्ट्र के काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाया जा रहा है. यह देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है.

बजरंग दल ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी के जरिए ऐसी गतिविधियां संचालित किए जाने की आशंका है.

उद्योग नगर थाना अधिकारी मांगेलाल यादव ने बताया कि आरोपी मनीश शर्मा पर लगे आरोप पर हमने तफ्तीश की. तफ्तीश में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उसके मोबाइल को जब्त कर जांच के लिए FSL भेजा हुआ है. अभी तक के तथ्यों के अनुसार धार्मिक भावना भड़काऊ जैसे चीजें निकल के सामने आई हैं. हालांकि वीडियो और फोटोज़ के अलावा अभी कुछ और विशेष चीजें उसके मोबाइल से नहीं मिली है. FSL से जांच के बाद ही पता लगेगा कि इसके मोबाइल में और क्या चीज है. अभी अनुसंधान जारी है.

