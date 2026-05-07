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कोटा ट्रैक पर 'तूफान' बनी वंदे भारत, 180 की रफ्तार देख उड़े होश, क्या अब कम होगा आपका सफर?

Kota News: भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा. कपूरथला में बनी पहली अत्याधुनिक वंदे भारत ने कोटा-चौमहला रेल खंड पर 180 KM/H की रफ्तार छूकर सबको चौंका दिया. एल्सटॉम की नई तकनीक और स्वदेशी दम से लैस यह ट्रेन अब भारत की रफ़्तार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है.
 

Edited bySandhya YadavReported by Rajendra Sharma
Published: May 07, 2026, 10:57 AM|Updated: May 07, 2026, 10:57 AM
कोटा ट्रैक पर 'तूफान' बनी वंदे भारत, 180 की रफ्तार देख उड़े होश, क्या अब कम होगा आपका सफर?
Image Credit: Kota News

Kota News: भारतीय रेल की रफ्तार और स्वदेशी तकनीक के संगम ने एक नया इतिहास रच दिया है. हाल ही में कोटा रेल मंडल के कोटा-चौमहला-कोटा रेल खंड पर वंदे भारत ट्रेनसेट का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया सफल ट्रायल भारतीय इंजीनियरिंग की बढ़ती ताकत का प्रमाण है.

यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह ट्रेनसेट रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में निर्मित पहला अत्याधुनिक वंदे भारत सेट है. अब तक वंदे भारत के अधिकांश सेट आईसीएफ चेन्नई द्वारा बनाए गए थे, लेकिन कपूरथला की इस नई खेप ने गुणवत्ता और प्रदर्शन के मानकों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है.

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ट्रायल की मुख्य उपलब्धियां और तकनीकी बारीकियां
कोटा मंडल में हुए इस हाई-स्पीड ट्रायल के दौरान ट्रेन ने अपनी अधिकतम निर्धारित गति 180 किमी/घंटा को न केवल छुआ, बल्कि उस गति पर स्थिरता का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया. इससे पहले इसी ट्रेनसेट ने 160 किमी/घंटा की बाधा को पार किया था.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन के अनुसार, इस ट्रेनसेट में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे पिछली ट्रेनों से अलग बनाते हैं. इसमें एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है. ट्रेन की रफ्तार और सुरक्षा को रियल-टाइम में मॉनिटर करने के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और सेंसर लगाए गए हैं. ट्रायल के दौरान ट्रैक्शन परफॉर्मेंस (खींचने की शक्ति), ब्रेकिंग सिस्टम की प्रभावशीलता और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे कड़े मापदंडों की जांच की गई.

सुरक्षा और तकनीक का बेजोड़ संगम
रेलवे का प्राथमिक उद्देश्य केवल गति नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है. इस नए मॉडल में सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. 180 किमी/घंटा की सफल टेस्टिंग केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह भविष्य की 'बुलेट ट्रेन' और 'वंदे भारत स्लीपर' वर्जन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है. कोटा-नागदा सेक्शन अपनी सीधी पटरियों और तकनीकी अनुकूलता के कारण हमेशा से हाई-स्पीड ट्रायल के लिए पसंदीदा रहा है.

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह तकनीक भारतीय रेल नेटवर्क को वैश्विक मानकों के करीब ले जाएगी. कपूरथला फैक्ट्री में बने इस पहले सेट की सफलता ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत के विभिन्न हिस्सों में हाई-स्पीड ट्रेनों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सकता है. आने वाले समय में यात्री न केवल कम समय में अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, बल्कि उन्हें हवाई यात्रा जैसा अनुभव पटरियों पर ही प्राप्त होगा.

यह भारत की सेमी हाई-स्पीड क्रांति की दिशा में एक बड़ी छलांग है, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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