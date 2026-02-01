ट्रेन के टॉयलेट का गेट तोड़ा, तो बची वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार की जान, 1 घंटे तक गंदी बदबू से घुटता रहा महेंद्र भारद्वाज का दम

Vasundhara raje media advisor: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज के साथ एक हैरतअंगेज और खौफनाक घटना घटी है. शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 की शाम कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 22981) में सफर के दौरान वे ट्रेन के टॉयलेट में फंस गए. करीब 58 मिनट तक बदबू भरे संकरे कमरे में बंद रहने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने गेट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. इस दौरान उनका दम घुटने की नौबत आ गई थी. भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया है और यात्रियों को चेतावनी दी है कि ट्रेन के बाथरूम में मोबाइल फोन जरूर साथ रखें.

घटना का विवरण: सवाई माधोपुर के पास फंसे

भारद्वाज कोटा से जयपुर लौट रहे थे. सवाई माधोपुर स्टेशन से थोड़ा आगे ट्रेन के टॉयलेट में आवश्यक काम के लिए गए. बाहर निकलते समय दरवाजे की अंदरूनी कुंडी खराब हो गई और गेट बिल्कुल नहीं खुल रहा था. उन्होंने कई बार जोर-जोर से चिल्लाया, लेकिन ट्रेन की आवाज और गति के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया. टॉयलेट का आकार महज 2 फीट बाय 2 फीट था, जिसमें हिलना-डुलना भी मुश्किल था. बदबू से दम घुटने लगा और अवसाद की स्थिति बन गई.

परिजनों से मदद मांगी, रेलवे हेल्पलाइन फेल

उनके पास मोबाइल था, जिसके सहारे उन्होंने अपने भाई (मामाजी के पुत्र) हरीश शर्मा और बेटे दिव्यांश भारद्वाज को फोन किया. दोनों ने रेलवे हेल्पलाइन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. अंततः परिजनों के प्रयासों से रेलवे अधिकारियों तक बात पहुंची. कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन सामान्य तरीके से गेट नहीं खुल सका.

गेट तोड़कर निकासी, हाथों पर चोट

रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि अब गेट तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं. भारद्वाज ने हामी भरी, लेकिन डर था कि टूटता गेट उनके सिर पर गिर सकता है. उन्होंने दोनों हाथों से गेट थामा. बाहर से हथौड़े की मार से गेट अंदर की ओर धकेला गया. करीब 10 मिनट की कोशिश के बाद गेट टूटा और उनके हाथों पर गिरा. इससे हल्की चोटें आईं, लेकिन वे बदबू और घुटन से बाहर निकल आए. पूरी घटना में लगभग 58 मिनट बीत चुके थे.

यात्रियों के लिए सलाह और रेलवे से अपील

महेंद्र भारद्वाज ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर कहा कि ट्रेन के बाथरूम में मोबाइल फोन जरूर ले जाएं, वरना ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं. उन्होंने रेलवे से अपील की है कि पुराने डिब्बों के टॉयलेट की व्यवस्था सुधारी जाए, ताकि ऐसी घटनाएं न हों. यह घटना रेलवे की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल खड़े करती है.

