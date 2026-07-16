/इटावा के SDM को कुर्सी का घमंड! शिकायत पत्र लेकर ऊपर चढ़ाया शीशा, गाड़ी से नीचे उतरे बिना ही चल दिए आगे...

Rajasthan Administration: कोटा जिले के इटावा कस्बे में उपखंड अधिकारी (SDM) हेमंत कुमार घनघोर एक बार फिर अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं. गेता ग्राम पंचायत के सरपंच भवानी शंकर नागर को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी और पंचायत भवन में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण, धाकड़ समाज के प्रतिनिधि और अन्य लोग एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे. आरोप है कि एसडीएम उस समय अपने सरकारी वाहन में बैठे हुए थे और वाहन से बाहर आए बिना ही ज्ञापन लेने लगे. ग्रामीणों ने उनसे नीचे उतरकर उनकी बात सुनने का आग्रह किया, लेकिन उनके अनुसार अधिकारी वाहन से बाहर नहीं आए.



नाराज ग्रामीण गाड़ी के आगे बैठ गए

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ग्रामीणों का कहना था कि वे केवल ज्ञापन देना ही नहीं, बल्कि पूरे मामले की जानकारी भी अधिकारी को देना चाहते थे. जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो मौके पर मौजूद लोगों में नाराजगी बढ़ गई. विरोध स्वरूप कई ग्रामीण एसडीएम के वाहन के आगे बैठ गए. कुछ देर तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. बाद में स्थानीय लोगों और अन्य मौजूद व्यक्तियों की समझाइश के बाद एसडीएम ने वाहन का दरवाजा खोला, जिसके बाद मामला शांत हुआ और ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी की गई.



सरपंच ने लगाए गंभीर आरोप

मामले की पृष्ठभूमि गेता गांव में हाल ही में हुई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है. प्रशासन ने पुलिस चौकी के लिए आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी. इस दौरान एक परिवार का मकान भी हटाया गया. सरपंच भवानी शंकर नागर का आरोप है कि इसी कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया. इसके अलावा ग्राम पंचायत परिसर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया गया है. सरपंच का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, जिससे परिवार में भय का माहौल है.



पहले भी कार्यशैली को लेकर उठ चुके हैं सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर की कार्यशैली चर्चा में आई हो. इससे पहले भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों के प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों को लेकर उनके व्यवहार पर सवाल उठ चुके हैं. कुछ मामलों में यह आरोप भी लगे कि उन्होंने लोगों की बातें सुनने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई. हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.



जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और धाकड़ समाज के लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा सरपंच को मिली कथित धमकी और तोड़फोड़ की घटना में उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं.

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