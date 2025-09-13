Baran News: ढिकवानी में शोपीस बनी पानी की टंकी, ग्रामीण को नहीं मिल रहा हर घर नल योजना का लाभ, पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण

Baran News: बारां जिले के ढिकवानी गाँव में हर घर नल योजना पर करोड़ों खर्च के बावजूद पेयजल संकट! जलदाय विभाग की पानी टंकी की मोटर खराब, सप्लाई ठप। ग्रामीणों की जनसंपर्क पोर्टल पर शिकायत बेकार। कब सुधरेगी व्यवस्था?
Baran News: बारां जिलें करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी केंद्र सरकार की हर घर नल योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है. क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढिकवानी मुख्यालय पर करोड़ों की लागत से बनी जलदाय विभाग की पानी टंकी की मोटर खराब पड़ी है. जिससे ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई ठप है. ग्रामीणों ने राजस्थान जन संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां से भी उचित समाधान नहीं मिला.
स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी पेजयल सप्लाई बहाल करने की मांग की, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हो पाया है. पेयजल सप्लाई को लेकर अब तक पंप संचालक नियुक्ति नहीं की गई है. टंकी के चारों और बाउंड्रीवॉल का निर्माण नहीं किया गया है. इस कारण उपकरण खुले में रखे हुए हैं. देखरेख के अभाव में मोटर एवं अन्य उपकरण जल्द खराब हो जाते हैं. इनको समय पर सही नहीं किया जाता है.
पिछले कई वर्षों से संचालित इस योजना में करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण किया गया. ग्रामीणों के अनुसार कुछ ही दिन नलों से पानी आया. वह भी ग्रामीणों ने अपने स्तर से पंप संचालन कर पानी सप्लाई की व्यवस्था की. ग्रामीणों का आरोप है कि मोटर का संचालन सही तरीके से नहीं किया गया. इस कारण पंप हाउस का स्टार्ट और मोटर दोनों जल गए. दूसरी ओर ठेकेदार ने गांव में इधर-उधर पाइप लाइन बिछाकर इतिश्री कर दी.
ग्रामीण आशीष मेहता ने बताया कि जब टंकी का निर्माण शुरू हुआ तो ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब हर घर नलों से पानी की सप्लाई होगी और पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. लेकिन ग्रामीणों को निराशा हाथ लगी. टंकी से पानी की सप्लाई कुछ ही दिनों तक हुई. इसके बाद से बंद है. कमलेश बाई ने बताया कि कुछ दिन तो पानी आया, लेकिन अब सालों से यह टंकी सूखी पड़ी है.
