/Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

Kota Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने 13 जून 2026 को दूसरी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-02) जारी करते हुए कोटा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है. आसमान में घने बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार कोटा जिले में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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आईएमडी का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के कई हिस्सों में वायुमंडलीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जिसके कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है. कोटा संभाग में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. अचानक मौसम परिवर्तन के चलते किसानों, राहगीरों और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने तथा बिजली कड़कने के समय खुले मैदानों और जलाशयों से दूर रहने की अपील की है. वाहन चालकों को भी तेज हवा और कम दृश्यता की स्थिति में सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और अफवाहों से बचें. कोटा जिले में अगले कुछ घंटों तक मौसम की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है.

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