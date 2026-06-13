Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक

Kota Mausam Update: कोटा जिले में मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दिए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए जिले में तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 13, 2026, 07:32 AM|Updated: Jun 13, 2026, 07:32 AM
Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक
Image Credit: AI Generated

Kota Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने 13 जून 2026 को दूसरी तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Warning-02) जारी करते हुए कोटा जिले के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों के दौरान जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है. आसमान में घने बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार कोटा जिले में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आईएमडी का कहना है कि वर्तमान में प्रदेश के कई हिस्सों में वायुमंडलीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, जिसके कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है. कोटा संभाग में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है. अचानक मौसम परिवर्तन के चलते किसानों, राहगीरों और खुले स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने तथा बिजली कड़कने के समय खुले मैदानों और जलाशयों से दूर रहने की अपील की है. वाहन चालकों को भी तेज हवा और कम दृश्यता की स्थिति में सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सलाह दी गई है.

प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें और अफवाहों से बचें. कोटा जिले में अगले कुछ घंटों तक मौसम की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhunjhunu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

चिलचिलाती गर्मी में पिएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक, शरीर में दिन भर रहेगा ठंडक का एहसास!

Rajasthan News: नहीं रही राजस्थान की शान मांड गायिका गवरी देवी, 98 की उम्र में छोड़ी दुनिया, जानें सफर

19 दिन में 2.28 करोड़ का खेल! बीकानेर पुलिस ने दबोचा साइबर ठगी गैंग का बड़ा खिलाड़ी

दीपक सुसाइड केस में बड़ा मोड़! प्रशासन ने मानी कई मांगें, आंदोलन खत्म होने के आसार

राजस्थान का ये इलाका बना जन्नत! पहली बारिश के बाद बूंदी की खूबसूरती ने जीता दिल

चूरू की सर्दी से कांपे सरदारशहर के बच्चे, कलेक्टर से लगाई यह गुहार

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

SMS संविदाकर्मी मौत मामला: घर का इकलौता कमाने वाला था दीपक, पीछे रह गई प्रेग्नेंट पत्नी और 3 साल का बच्चा

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

सिर्फ तेल नहीं, हॉर्मुज से आता है, रेगिस्तान का खूंखार विलेन! क्या इस बार टल गया खतरा?

'भारत भाग्य विधाता' के ग्रैंड प्रीमियर के लिए जोधपुर पहुंची कंगना रनौत के लुक्स ने जीता दिल

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

जयपुर में रूफटॉप रेस्टोरेंट्स पर निगम का एक्शन, सीलिंग की कार्रवाई में जुटी टीम

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

भीगता रहेगा राजस्थान, मौसम ने बदला अपना मिजाज! जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

आखिर क्यों एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला गांव? देखें वीडियो-

Baran Weather Update: तेज हवाओं और गर्जना के साथ बरसे बादल, कुंजेड़ में गिरे ओले, खेतों में खड़ी गेंहू की फसल आड़ी, पढ़ें अपडेट

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

दिनदहाड़े 53 लाख की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी, उड़ गए बदमाशों के होश!

TAGS:
Rajasthan Weather Update
Kota weather

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Kota Weather Update: सावधान! गिरगिट की तरह बदलेगा कोटा का मौसम, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान करने वाला है अटैक
Rajasthan Weather Update
2
Jaipur News
3
Rajasthan News
4
Alwar News
5
Jodhpur News