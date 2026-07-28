/घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर हथियारों से हमला, 70 वर्षीय महिला की हत्या, पति कोटा रेफर

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Crime News: कोटा जिले के इटावा उपखंड के अयाना थाना क्षेत्र स्थित कजलिया गांव में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. घर में सो रहे एक वृद्ध दंपति पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में 70 वर्षीय कमला बाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 75 वर्षीय पति चुन्नीलाल सुमन गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मंगलवार सुबह ग्रामीणों को तब लगी, जब काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं हुई. इसके बाद तत्काल अयाना थाना पुलिस को सूचना दी गई.
अस्पताल पहुंचते ही महिला को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल इटावा अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने कमला बाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल चुन्नीलाल की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया. पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
इटावा थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए हमले का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. एफएसएल टीम और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस हत्या और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है तथा हर संभावित एंगल की गहन जांच की जा रही है.
पारिवारिक विवाद सहित कई पहलुओं पर जांच
पुलिस के अनुसार, मृतका और घायल बुजुर्ग की एक बेटी है, जिसकी शादी हो चुकी है. वह कुछ समय पहले तक अपने माता-पिता के साथ रहती थी, लेकिन वर्तमान में उनके साथ नहीं रह रही थी. ग्रामीणों ने बताया कि चुन्नीलाल के नाम कृषि भूमि भी है. हालांकि गांव के लोगों के अनुसार उनकी किसी से कोई खुली रंजिश नहीं थी. ऐसे में पुलिस पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद और अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखकर पड़ताल कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
गांव में दहशत, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
इस हत्याकांड के बाद पूरे कजलिया गांव में भय और दहशत का माहौल है. ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जबकि घायल बुजुर्ग का कोटा में उपचार जारी है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि घटना से जुड़ी कोई जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं, ताकि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके.
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