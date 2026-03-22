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कोटा में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, मौके से 3 लोग फरार

Kota Crime: कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 22, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 06:40 PM IST

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कोटा में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, मौके से 3 लोग फरार

Kota Crime: राजस्थान के कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान बृजेश शर्मा के रूप में हुई है, जो घर में अकेली रहती थी.

जानकारी के अनुसार, जब परिजन घर में प्रवेश कर रहे थे, तब मौके से दो लड़कियां और एक लड़का भागते हुए दिखाई दिए, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है. घर की तलाशी लेने पर नकदी, आभूषण और प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए हैं.

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घटना की सूचना मिलते ही आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL, MOB और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए.

जांच के लिए ASP चंचल मिश्रा, DSP मनीष शर्मा और थानाधिकारी ट्रेनी IPS सिद्धार्थ श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.

महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कोटा के बूढ़ादीत थाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक कार के पलटने से तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया है. थाना ASI सुनील शर्मा ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सुबह 6:30 बजे करीब कार के चालक को नींद आने से कार पलट गई.

सूचना पर घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर किया गया है. घायल युवक आशु किशन व संदीप है. सुनील शर्मा ने बताया कि चार व्यक्ति कार से इंदौर से दिल्ली जा रहे थे कि मंडावर नाले के पास यह दुर्घटना हुई पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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