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डायलिसिस से डरीं प्रसूताएं, अस्पताल से बाहर आकर मांगी इच्छामृत्यु

कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विंग में भर्ती पांच महिला मरीजों में से चार ने डायलिसिस कराने से इनकार कर अस्पताल से बाहर आने का फैसला किया. पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तैयार कर इच्छामृत्यु की मांग की है. उनका आरोप है कि अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण उनकी किडनी फेल हुई. दो दिन पहले परिजनों ने किडनी ट्रांसप्लांट की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 15, 2026, 05:35 PM|Updated: Jul 15, 2026, 05:35 PM
डायलिसिस से डरीं प्रसूताएं, अस्पताल से बाहर आकर मांगी इच्छामृत्यु
Image Credit: Kota Medical CollegeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Kota Medical College: कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रसूता मामले में अब नया और गंभीर घटनाक्रम सामने आया है. सुपर स्पेशियलिटी विंग में भर्ती पांच महिला मरीजों में से चार ने डायलिसिस कराने से इनकार कर दिया और अस्पताल से बाहर आ गईं. पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तैयार कर इच्छामृत्यु की मांग की है. महिलाओं का कहना है कि लगातार डायलिसिस और बिगड़ती शारीरिक स्थिति के कारण वे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी हैं. हालांकि मरीजों द्वारा अस्पताल पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों की आधिकारिक जांच और अंतिम निष्कर्ष अभी महत्वपूर्ण है.


‘डायलिसिस कराने से अब डर लगने लगा है’

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अस्पताल से बाहर आई महिला मरीजों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें डायलिसिस कराने से डर लगने लगा है. पीड़िताओं के मुताबिक, लगातार इलाज और डायलिसिस के कारण उनका शरीर बुरी तरह टूट चुका है. वे किसी तरह जीवन बचाने के लिए डायलिसिस कराने को मजबूर थीं, लेकिन अब चार महिलाओं ने इसे जारी रखने से इनकार कर दिया है.

महिला मरीजों का कहना है कि उनकी शारीरिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है और उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है. मरीजों ने सरकार और प्रशासन से उनकी स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है.


चार महिला मरीजों ने अस्पताल से बाहर आने का लिया फैसला

कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी विंग में पांच महिला मरीज भर्ती थीं. इनमें से चार महिला मरीज डायलिसिस कराने से मना करते हुए अस्पताल से बाहर आ गईं. इस दौरान महिलाओं और उनके परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई. पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी तैयार किया है. इसमें इच्छामृत्यु की मांग किए जाने की बात सामने आई है. मरीजों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है और इलाज को लेकर भी उनमें भय की स्थिति बनी हुई है.


दो दिन पहले उठी थी किडनी ट्रांसप्लांट की मांग

इस घटनाक्रम से करीब दो दिन पहले पीड़ित महिला मरीजों के परिजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन के जरिए महिलाओं के किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था कराने की मांग की गई थी. परिजनों का कहना है कि मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार और प्रशासन को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए. पीड़ित पक्ष का दावा है कि ज्ञापन देने के बाद भी उन्हें अपनी मांग पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इसके बाद अब चार महिला मरीजों ने इच्छामृत्यु की मांग उठाई है. इस मांग ने पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है.


अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

महिला मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण उनकी किडनी प्रभावित हुई और उन्हें डायलिसिस की स्थिति तक पहुंचना पड़ा. पीड़िताओं का कहना है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है और अब उन्हें नियमित रूप से इलाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

हालांकि इन आरोपों की सत्यता जांच का विषय है. मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जांच से जुड़े आधिकारिक निष्कर्ष के आधार पर ही जिम्मेदारी तय हो सकेगी.


मेडिकल कॉलेज प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती

पूरे मामले को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. निलेश जैन की प्रतिक्रिया भी इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दूसरी ओर, पीड़ित महिलाएं और उनके परिजन सरकार से इलाज तथा किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ठोस पहल की मांग कर रहे हैं.

चार महिला मरीजों द्वारा डायलिसिस से इनकार और इच्छामृत्यु की मांग के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है. अब नजर सरकार, चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के अगले कदम पर है. पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि उनकी स्थिति को देखते हुए जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा और महिलाओं के बेहतर इलाज के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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