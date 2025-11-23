कोटा पहुंची वर्ल्ड चैंपियन अरुंधति चौधरी, स्टेशन पर उतरते ही पिता ने लगाया गले

Kota News: राजस्थान के कोटा शहर की चैंपियन बेटी का बाहें फैलाकर शहर ने स्वागत किया. वर्ल्ड कप बॉक्सिंग 2025 की विजेता गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति चौधरी का विजेता बनने के बाद पहली बार पैतृक आवास कोटा पहुंची थी. नोएडा में आयोजित वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद रविवार को पहली बार स्टेशन पर पिता ने गले लगाकर शुभकामनाएं दी.

शहरवासियों के स्वागत सम्मान एवं प्रेमभाव को देख बॉक्सर अरुंधति चौधरी भावुक हुई, जिसने बॉक्सिंग रिंग में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर को धूल चटाई थी. कोटा रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ स्वागत का दौर निजी आवास तक चला. कई जगहों पर कोटा की बॉक्सर बेटी का स्वागत हुआ.

बॉक्सर ने कोटा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बॉक्सिंग में एक अलग पहचान दिखाई. कोटा रेलवे स्टेशन पर पहली बार आगमन पर ज़ी मीडिया से गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने खास बातचीत की. कोटा शहर से सपोर्ट एवं प्रेम के लिए धन्यवाद किया.

साथ ही अपने सफर की शुरुआत एवं गोल्ड मेडल तक के सफर में समस्या का जिक्र किया. अपने भविष्य के लक्ष्य को लेकर अरुंधति ने चर्चा की. बता दे अरुंधति चौधरी पिछले डेढ़ साल से कलाई एवं कोहनी की इंजरी से जूझ रही थी. इन सब से उभरने के बाद विश्व चैंपियन अरुंधति चौधरी बनी.

अरुंधति चौधरी का जन्म राजस्थान के कोटा शहर में हुआ. बचपन से ही वह खेलों में रुचि रखती थीं, लेकिन बॉक्सिंग के प्रति उनका झुकाव किशोरावस्था में आया. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण शुरू किया. उनके पहले कोच महावीर प्रजापति ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें पेशेवर बॉक्सर बनने की राह दिखाई.

अरुंधति ने राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहद कम उम्र में पदक जीतने शुरू कर दिए. उनका आक्रामक रुख, फुटवर्क और तेज पंचिंग स्टाइल उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है. उन्होंने जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर ली और भारतीय जूनियर टीम में जगह बनाई.

उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक युवा विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में विश्व खिताब जीतना है. इस उपलब्धि ने उन्हें भारत की शीर्ष महिला बॉक्सरों की सूची में शामिल कर दिया. उन्होंने एशियाई और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी कई स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग मजबूत हुई.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां

यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन

कई बार राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

एशियन चैंपियनशिप में प्रभावी प्रदर्शन

टॉप्स (TOPS) योजना में चयन, जिससे उन्हें विदेशी प्रशिक्षण और स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट मिला

भारत की 75 किलोग्राम कैटेगरी की प्रमुख बॉक्सरों में शामिल

अरुंधति अपनी फिटनेस, स्टैमिना और मजबूत मानसिक तैयारी के लिए जानी जाती हैं. वह रोजाना कई घंटे कठिन प्रशिक्षण करती हैं जिसमें स्पैरिंग सत्र, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रनिंग और तकनीक सुधार शामिल है. कोच और साथी खिलाड़ी उनके अनुशासन और समर्पण की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं. अरुंधति का सपना भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतना है. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन सुधार कर रही हैं और 75 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की प्रमुख दावेदारों में गिनी जाती हैं.

