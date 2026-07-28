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कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

Rajasthan Crime: कोटा के घोड़े वाले बाबा सर्किल पर दिनदहाड़े स्कूटी सवार युवक पर चार बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसकी पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. मौके पर तैनात दो ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल ने तुरंत दौड़कर हमलावरों को खदेड़ा और घायल युवक की जान बचा ली.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 28, 2026, 02:12 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 02:12 PM IST
कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर के घोड़े वाले बाबा सर्किल पर दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है. फुटेज में चार बदमाश चलती स्कूटी पर सवार युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पूरी वारदात कुछ ही सेकेंड में हुई और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.


युवक पर हमले का सीसीटीवी फोटो

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सीसीटीवी के अनुसार, बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक को घेरकर उसपर लगातार चाकू से वार किए. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल राकेश मीणा और राजाराम विश्नोई ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मौके की ओर दौड़ लगा दी. दोनों जवानों को अपनी ओर आता देख हमलावर घबरा गए और मौके से फरार हो गए. पुलिसकर्मियों की त्वरित कार्रवाई के कारण गंभीर रूप से घायल युवक की जान बच गई.

सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों की बहादुरी और तत्परता साफ नजर आती है. महज 15 सेकेंड के भीतर की गई उनकी कार्रवाई को पुलिस विभाग ने भी सराहा है.


ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल का नाम डीजीपी डिस्क सम्मान के लिए प्रस्तावित

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल राकेश मीणा और राजाराम विश्नोई के इस साहसिक कार्य को देखते हुए दोनों के नाम डीजीपी डिस्क (Director General of Police Disc) सम्मान के लिए प्रस्तावित किए हैं.

प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है और जल्द ही दोनों जवानों को सम्मानित किया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सतर्क और साहसी पुलिसकर्मी समय पर कार्रवाई कर किसी की भी जान बचा सकते हैं. वहीं पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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