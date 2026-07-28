/कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

Rajasthan Crime: राजस्थान के कोटा शहर के घोड़े वाले बाबा सर्किल पर दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है. फुटेज में चार बदमाश चलती स्कूटी पर सवार युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पूरी वारदात कुछ ही सेकेंड में हुई और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.



युवक पर हमले का सीसीटीवी फोटो

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी के अनुसार, बदमाशों ने स्कूटी सवार युवक को घेरकर उसपर लगातार चाकू से वार किए. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल राकेश मीणा और राजाराम विश्नोई ने बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मौके की ओर दौड़ लगा दी. दोनों जवानों को अपनी ओर आता देख हमलावर घबरा गए और मौके से फरार हो गए. पुलिसकर्मियों की त्वरित कार्रवाई के कारण गंभीर रूप से घायल युवक की जान बच गई.

सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पुलिसकर्मियों की बहादुरी और तत्परता साफ नजर आती है. महज 15 सेकेंड के भीतर की गई उनकी कार्रवाई को पुलिस विभाग ने भी सराहा है.



ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल का नाम डीजीपी डिस्क सम्मान के लिए प्रस्तावित

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल राकेश मीणा और राजाराम विश्नोई के इस साहसिक कार्य को देखते हुए दोनों के नाम डीजीपी डिस्क (Director General of Police Disc) सम्मान के लिए प्रस्तावित किए हैं.

प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है और जल्द ही दोनों जवानों को सम्मानित किया जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सतर्क और साहसी पुलिसकर्मी समय पर कार्रवाई कर किसी की भी जान बचा सकते हैं. वहीं पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है.

