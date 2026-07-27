/कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. थाना क्षेत्र में स्थित फैशन हाउस के सामने दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की वजह वाहनों के आपस में अड़ने या रास्ता रोकने को लेकर हुई कहासुनी बताई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा रही है.



गर्दन पर लोहे की दांतली से किया हमला

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने के दौरान एक पक्ष ने अचानक लोहे की दांतली जैसे धारदार हथियार से दूसरे पक्ष के एक युवक पर हमला कर दिया. हमलावर ने युवक की गर्दन पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.



गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

हमले में घायल युवक काफी देर तक खून से लथपथ हालत में पड़ा रहा. सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू कर दिया है. उसकी स्थिति को देखते हुए आवश्यक चिकित्सकीय देखरेख की जा रही है. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल और उसके परिजनों से भी घटना की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.



आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी वाहन अड़ने के विवाद की ओर इशारा कर रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



इलाके में दहशत, पुलिस ने लोगों से की अपील

घटना के बाद महावीर नगर क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा.

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