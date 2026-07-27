Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /kota
  • /कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक

कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन अड़ने को लेकर शुरू हुए झगड़े में एक युवक की गर्दन पर लोहे की दांतली से जानलेवा हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Rajendra Sharma
Published:Jul 27, 2026, 07:27 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 07:27 AM IST
कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक
Image Credit: Kota

कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. थाना क्षेत्र में स्थित फैशन हाउस के सामने दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की वजह वाहनों के आपस में अड़ने या रास्ता रोकने को लेकर हुई कहासुनी बताई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा रही है.


गर्दन पर लोहे की दांतली से किया हमला

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने के दौरान एक पक्ष ने अचानक लोहे की दांतली जैसे धारदार हथियार से दूसरे पक्ष के एक युवक पर हमला कर दिया. हमलावर ने युवक की गर्दन पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया.


गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

हमले में घायल युवक काफी देर तक खून से लथपथ हालत में पड़ा रहा. सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू कर दिया है. उसकी स्थिति को देखते हुए आवश्यक चिकित्सकीय देखरेख की जा रही है. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल और उसके परिजनों से भी घटना की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही महावीर नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.


आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी वाहन अड़ने के विवाद की ओर इशारा कर रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


इलाके में दहशत, पुलिस ने लोगों से की अपील

घटना के बाद महावीर नगर क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Kota Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

धौलपुर में चौथ वसूली के लिए दुकान में घुसे बदमाश, 14 साल के लड़के पर की फायरिंग

जोधपुर में दिनदहाड़े फैक्ट्री पर हमला, फायरिंग और तोड़फोड़ से मची अफरा-तफरी, वारदात CCTV में कैद

कोटा में कार से 129.25 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

बीकानेर में बाजरा बना सुपरफूड और रोजगार का जरिया, 'मरूशक्ति यूनिट' में बन रहे कई पौष्टिक उत्पाद

Sikar News: पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, पीछे से चोर ले उड़े बेटियों की शादी के गहने

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में जॉब्स का महाकुंभ, 21 नए औद्योगिक क्षेत्र से बदल जाएगी राजस्थान की किस्मत!

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

जयपुर-अजमेर रोड पर 24 घंटे में दूसरा बड़ा हादसा, ट्रेलर ने सिर-चेहरे को कुचला, तड़प-तड़पकर युवती की दर्दनाक मौत

राजस्थान होमगार्ड की अधूरी लड़ाई, भर्ती पर राहत, पर नियमित रोजगार और ग्रेच्युटी अब भी दूर

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

TAGS:
rajasthan crime
Kota News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में बीच सड़क पर खूनी संघर्ष, युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार, हालत नाजुक
rajasthan crime
2
Rajasthan Weather Update
3
rajasthan crime
4
Rajasthan news
5
Rajasthan news