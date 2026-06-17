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नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

NEET Paper Leak: कोटा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर हुआ है. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की है. इस बीच राहुल गांधी भी कोटा पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे.

Edited byAnsh RajReported by Rajendra Sharma
Published: Jun 17, 2026, 01:23 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:23 PM
नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Sachin Pilot

Sachin Pilot: राजस्थान के कोटा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट कोटा पहुंचे. उनके आगमन पर सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.


परीक्षा प्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल
मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार कमजोर हो रही है. नीट परीक्षा में पेपर लीक होने की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है. पायलट ने इसे युवाओं के साथ बड़ा धोखा बताते हुए कहा कि इससे छात्रों का सिस्टम पर भरोसा टूट गया है.

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सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप
सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच शुरू होने के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाबदेही नहीं दिखाई दे रही है, जो बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने मांग की कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए.


राहुल गांधी के कोटा दौरे की तैयारी
पायलट ने जानकारी दी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कोटा पहुंचने वाले हैं. वे चार्टर विमान से कोटा आएंगे और दशहरा मैदान में छात्रों से संवाद करेंगे. इस दौरान वे नीट यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम देशभर के छात्रों की आवाज को मंच देने के लिए आयोजित किया जा रहा है.


कोटा में सुरक्षा और राजनीतिक माहौल
राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कोटा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. वहीं, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया और पार्टी के पोस्टर व बैनर हटाए गए. हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सामान्य प्रक्रिया बताया है.


युवाओं की आवाज उठाने का दावा
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह अभियान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं से जुड़ा हुआ है. उनका दावा है कि देशभर के छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रहे हैं. कोटा से शुरू हुआ यह आंदोलन आने वाले समय में और तेज किया जाएगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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